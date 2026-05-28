La Ciudad Destino Cap Cana, consolidó su posicionamiento como uno de los principales referentes de inversión y desarrollo de alto nivel en el Caribe y Latinoamérica, con un evento institucional que junto a la Embajada de República Dominicana, reunió a más 150 inversionistas, empresarios y actores clave del mercado español.

El presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, presentó las atractivas ofertas de inversión, asi como las oportunidades de desarrollo dentro de la Ciudad Destino apalancadas en la sostenibilidad económica del país, la seguridad jurídica y la conectividad estratégica de la nación.

Subero Medina destacó, que gracias a la planificación urbana con que cuenta Cap Cana desde sus inicios, las distintas plataformas de crecimiento encuentran una base sólida y segura en el destino, combinando lujo, diversificación y sostenibilidad.

1 de 2 | Durante el encuentro, Jorge Subero Medina resaltó que la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la conectividad estratégica de República Dominicana fortalecen el atractivo del destino. 2 de 2 | La agenda en España permitió a Cap Cana estrechar relaciones con desarrolladores, fondos de inversión y aliados internacionales, consolidando su posicionamiento en el Caribe y Latinoamérica.

Su presidente ejecutivo participó del panel “Luxury Living: tendencias en las ciudades globales” desarrollado en el marco de SIMA 2026 donde Cap Cana también presencia con un estand, para presentar sus nuevos productos en desarrollo.

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Subero estuvo junto a Bruno Rabassa, Julio Iranzo y Enrique López Granados, bajo la moderación de Verónica Carrillo, en cuyo panel se abordaron las nuevas tendencias que hoy definen el mercado global de lujo donde se destacó como elementos esenciales la sostenibilidad, la conectividad, la planificación urbana y las experiencias integradas, debido a la creciente búsqueda de destinos que combinen calidad de vida con oportunidades de inversión y crecimiento a futuro.

Destinos sostenibles, pero que permiten la creación de todo lo necesario para vivir, descansar, trabajar, y divertirse.

Cap Cana afianzó su relacionamiento con inversionistas, desarrolladores, fondos de inversión y aliados internacionales en encuentros sostenidos por sus ejecutivos durante su estancia en España.

La participación de la Ciudad Destino en este espacio permitió posicionarla dentro de la conversación internacional sobre el futuro de las ciudades y comunidades de alto nivel, reforzando su valor como modelo de desarrollo turístico-residencial en el Caribe.

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