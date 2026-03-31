Port Samaná será inaugurado el 24 de noviembre, con 4 mil empleos directos e indirectos

En presencia del presidente Luis Abinader, la empresa ITM Group anunció la inauguración del Port Samaná el próximo 24 de noviembre, consolidándose como un proyecto turístico-portuario que promete dinamizar la economía de la provincia Samaná con la creación de 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos, además de impulsar la península como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe.

El anuncio fue realizado por Mariana Perrillat, vicepresidenta corporativa de ITM, durante una mesa de trabajo junto a autoridades del Gobierno e instituciones vinculadas al desarrollo turístico y portuario, en la que se presentaron los avances del proyecto y las acciones coordinadas para garantizar una apertura exitosa.

Perrillat destacó que Port Samaná es un proyecto desarrollado mediante una alianza público-privada que involucra a varias instituciones del Estado, entre ellas la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas y los ayuntamientos de la provincia, entre otras entidades.

La ejecutiva informó que la obra se encuentra en su etapa final y reafirmó el compromiso de ITM de entregar el puerto listo para la fecha establecida, resaltando que el éxito del destino dependerá de la coordinación interinstitucional para completar obras complementarias relacionadas con vialidad, ordenamiento territorial, seguridad y servicios básicos.

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Meta de un millón de pasajeros para 2030

Perrillat resaltó que el objetivo de Port Samaná es alcanzar un millón de pasajeros para el año 2030, señalando que ya existen cruceros programados y que la provincia debe prepararse para recibir un flujo creciente de visitantes, lo que representa una oportunidad histórica para el desarrollo turístico, comercial y social de toda la región.

En ese contexto, destacó el impacto que representará la llegada del Icon of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, previsto para arribar a la bahía de Samaná en mayo de 2027, lo que marcaría un hito sin precedentes para la provincia y para la industria de cruceros en el país.

Carta náutica y calado: prioridad urgente

Durante la mesa de trabajo, Perrillat solicitó a la Armada de República Dominicana agilizar los trabajos para la elaboración de la carta náutica internacional y garantizar el calado requerido para permitir la entrada segura de grandes embarcaciones, estimado en 11 metros en el canal de navegación.

En respuesta, el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo, aseguró que el proceso marcha de manera positiva y que el documento estará listo con suficiente antelación, a fin de evitar retrasos y garantizar las condiciones técnicas necesarias para las operaciones del puerto.

Carreteras y movilidad: reto clave para la península

Otro de los puntos priorizados fue el estado de las carreteras y la conectividad vial en la península, especialmente en los tramos Arroyo Barril–El Limón, El Limón–Las Terrenas, así como las conexiones hacia Sánchez y Santa Bárbara de Samaná, consideradas fundamentales para asegurar el desplazamiento de turistas hacia los principales atractivos de la provincia.

Se explicó que con la llegada de dos cruceros en un mismo día podrían movilizarse hasta 10,000 pasajeros, lo que exige vías seguras, señalización adecuada, reductores de velocidad y una logística organizada del transporte turístico.

Ante esta situación, el presidente Abinader instruyó la creación de una comisión inmediata entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Turismo, junto a sus equipos técnicos, para definir responsabilidades y acelerar los trabajos de reparación y mejoras viales.

Inversión turística, sostenibilidad y desarrollo comunitario

ITM informó que realizará una inversión aproximada de 200 mil dólares en infraestructura turística para fortalecer puntos de interés como El Limón y Los Haitises, contribuyendo a mejorar la experiencia de los visitantes fuera del puerto y dinamizar la economía de los comunitarios.

Asimismo, se resaltó la importancia de la protección ambiental y el cumplimiento de estándares internacionales para el turismo de naturaleza, incluyendo actividades como el avistamiento de ballenas, ya que las navieras exigen regulaciones estrictas sobre el manejo responsable del ecosistema y el bienestar animal.

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de agilizar la gestión predial para garantizar seguridad jurídica en los terrenos donde se desarrolla el proyecto, proceso que involucra varias instituciones del Estado y a herederos de antiguos propietarios.

Perrillat explicó que muchos de los afectados enfrentan retrasos en la obtención de documentos de identidad y validación de herencias, lo que impide completar trámites ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Registro de Títulos.

El mandatario pidió a Apordom asumir un rol más activo en el acompañamiento de estos procesos, coordinando acciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y otras entidades.

Más de 2,047 millones de pesos invertidos en Samaná

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, informó que en la provincia de Samaná se han invertido 2,047 millones de pesos en obras de asfaltado, drenaje pluvial, reconstrucción de calles, remozamiento de iglesias, rehabilitación de parques y otros proyectos de infraestructura turística.

Collado anunció además que el Gobierno pavimentará 29 calles en el entorno del terminal de cruceros de Arroyo Barril, como parte de las obras complementarias previas a la inauguración, con una inversión de 185 millones de pesos y una longitud aproximada de 6.14 kilómetros.

El funcionario indicó que ya se completó el levantamiento técnico y el proceso de licitación, con el objetivo de que toda el área quede completamente asfaltada y acondicionada para la llegada de los cruceros.

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