República Dominicana continúa destacándose como uno de los principales receptores de turistas en el Caribe, al registrar un crecimiento de 10.9 % en las llegadas aéreas durante el período enero-abril de 2026, según el Ministerio de Turismo (Mitur).

El desempeño dominicano supera al de otros mercados de la región. De acuerdo con el organismo estatal, México experimentó un leve disminución del 1.4 % en las llegadas aéreas durante los primeros cuatro meses del año, mientras que Jamaica registró una caída de 27.5 % hasta marzo, Colombia apenas creció 0.5 %. Brasil mostró uno de los mejores resultados con un incremento de 16.2 %.

De acuerdo con Mitur, República Dominicana recibió más de 333,000 turistas adicionales en comparación con el mismo período de 2025.

A nivel general, las Américas registraron un crecimiento de 2 % en las llegadas internacionales durante el primer trimestre de 2026, impulsadas por América Central, que avanzó 18 %, mientras que América del Sur mostró una contracción de 1 %.

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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) proyecta que la actividad turística aportará US$ 12 billones a la economía global, equivalente al 9.9 % del producto interno bruto (PIB) mundial.

Las perspectivas para el turismo mundial, sin embargo, enfrentan desafíos. Según ONU Turismo, unos 307 millones de turistas realizaron viajes internacionales durante el primer trimestre de 2026, seis millones más que en igual período del año anterior.

1 de 1 | El PNUD advirtió que las economías del Caribe mantienen una fuerte dependencia del turismo, un sector altamente sensible a conflictos geopolíticos, crisis económicas, fenómenos naturales y cambios en los mercados internacionales.

De acuerdo con el organismo internacional, aunque la demanda se mantuvo sólida en los primeros meses del año, el conflicto en Medio Oriente afectó el crecimiento registrado en marzo.

La organización advirtió que la prolongación de las tensiones geopolíticas podría reducir entre uno y dos puntos porcentuales el crecimiento previsto de las llegadas internacionales para este año.

Además, el aumento de los precios del petróleo, la escasez de combustible para aviones en algunos mercados y el incremento de las tarifas aéreas podrían afectar la demanda global de viajes y favorecer los destinos más cercanos.

El WTTC destacó que mantener esta trayectoria requerirá mayores inversiones en infraestructura, innovación tecnológica, sostenibilidad, capacitación laboral y conectividad aérea.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más