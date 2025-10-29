El presidente Luis Abinader afirmó que Miches se ha convertido en una realidad del desarrollo turístico nacional, al participar en la inauguración del Hotel Zemi Miches All–Inclusive Resort, un proyecto con inversión de US$ 225 millones, con financiamiento de Banreservas, y que ha generado 5,000 empleos.

El mandatario indicó que la alianza público-privada ha permitido la apertura de varios hoteles, así como la construcción de nuevos proyectos que fortalecerán la infraestructura del país y generarán empleos.

Resaltó que el crecimiento del turismo no solo depende de la infraestructura, sino también de la formación y capacitación del personal que atiende a los visitantes.

En ese sentido, mencionó la implementación de programas educativos y hoteles escuela en la región de Miches, diseñados para preparar a las nuevas generaciones y garantizar un servicio de calidad.

El jefe de Estado enfatizó además la importancia de la sostenibilidad, subrayando que el desarrollo turístico debe proteger los recursos naturales que atraen a los visitantes y señaló que la modernización de carreteras, la disponibilidad de agua potable y la educación son elementos clave para lograr un crecimiento equilibrado y competitivo.

Destacó, además, la participación de cadenas hoteleras internacionales en los nuevos proyectos, asegurando la consolidación del país como destino turístico de clase mundial y reafirmando que República Dominicana continúa siendo un lugar atractivo para la inversión en Latinoamérica.

El ministro de Turismo, David Collado, enfatizó la importancia de cuidar y promover destinos como Miches, que representan el crecimiento y el potencial del país y señaló que proyectos como este reflejan compromiso con el desarrollo del turismo y de la región.

Celebró la apertura del resort y reafirmó su apoyo a Miches, destacando su potencial como destino emergente, gracias a la coordinación entre el sector público y privado, el turismo dominicano ha alcanzado récords históricos en llegadas de visitantes y calidad de servicios, consolidando al país como un referente mundial.

En tanto, el director ejecutivo de Zemi Hotels & Resorts, Frank Elías Rainieri Kuret, reconoció el apoyo del Gobierno, al asegurar que los proyectos impulsados en Miches reflejan una estrategia de desarrollo sostenible.

Asimismo, el presidente de Zemi Hotels & Resorts, Fred Oscar Imbert, valoró el apoyo del presidente Luis Abinader al sector turismo, al destacar que su compromiso ha sido clave para consolidar esta industria como uno de los principales motores del desarrollo económico y social de República Dominicana.

