¿Llegó la hora de Miches? Los proyectos aprobados para su desarrollo

Con Miches no se quiere cometer los errores del pasado con otros destinos. Su desarrollo se está haciendo con organización, según los inversionistas que han puesto su mirada en este municipio.

Para el desarrollo del municipio de la provincia El Seibo, Miches, se acordó en 2021 una inversión de más de mil millones de dólares, contemplado transporte, gestión ambiental, seguridad, manejos del muelle, entre otros en busca que de que se convierta en el nuevo polo turístico del país.

De los más de 93 mil habitantes aproximadamente que tiene la provincia ubicada en la región Este del país, 22 mil viven en el municipio de Miches, a una distancia de casi tres horas de Santo Domingo y a una hora y media de Punta cana.

Ahora, en el marco de Fitur 2023, el gobierno junto a los inversionistas presentó los proyectos que han sido aprobados por el Banco del Reservas.

A largo plazo, el desarrollo turístico de Miches comprende 3 mil 756 habitaciones hoteleras y de este total, a través de proyectos ya aprobados por Banresevas, serán habilitadas 2 mil 020 habitaciones, de acuerdo con el administrador general de la entidad bancaria, Samuel Pereyra.

Pereyra destacó el hotel Temptation Grand Miches Resorts, cinco estrellas que abrió sus puertas el 6 de diciembre del 2022 y cuenta con 496 habitaciones, destinado sólo para adultos en la modalidad de todo incluido. Es el primero de la cadena Original Group bajo su marca Temptation, con una inversión total de 175 millones de dólares, de los cuales se aprobó un financiamiento por 97 millones de dólares.

Sostuvo que también se aprobó el financiamiento de los hoteles Secrets Resort & Spas y Dreams Resort & Spas, por un monto de 59 millones de dólares, en una gestión de negocios liderada por el Banco Español Sabadell.

“Estas instalaciones constarán de mil habitaciones y serán desarrolladas por el Grupo El Fuerte y la familia Rainieri Soto. La operación de los hoteles funcionará bajo las marcas Secrets y Dreams de la cadena hotelera AMR Collection”, explicó

Asimismo, dijo que están en proceso de negociación por un monto de 102 millones de dólares, para la construcción de las instalaciones hoteleras del Zemí Hotels & Resorts, propiedad de Frank Elías Rainieri, que contará con 524 habitaciones y cuyas operaciones estarán a cargo de la cadena Hilton.

Destacó que Miches ya cuenta con los siguientes hoteles: el Club Med Miches Playa Esmeralda, Temptation Miches Resorts y Temptation Grand Miches Resorts, sumando 832 habitaciones de lujo con una inversión de más de 275 millones de dólares.

En la actualidad, el Banco está evaluando otros nueve proyectos que aportarán 3 mil 243 habitaciones adicionales, con una inversión total aproximada de 839.10 millones de dólares y un monto estimado de financiamiento que asciende a 397 millones de dólares.

Miches, más que playa

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de El Seibo y Miches (Promiches), Yamil Isaías, el valor de la tierra de Miches ha aumentado su valor entre el 60 al 80 por ciento desde el 2018.

En Miches hay más que playas, afirmó el empresario, al destacar que también se puede desarrollar el turismo sostenible por su agricultura, montañas, lagunas, cercanía al parque de los Haitises.

“Nosotros los inversionistas lo vemos (a Miches) como el próximo gran destino de RD”, indicó

No repetir errores

En Miches no se están cometiendo errores del pasado que se si se hicieron en otros destinos, según afirmaciones de los empresarios del sector Rafael Blanco Canto y Frank Elías Rainieri.

En el desarrollo de Miches se están tomando pasos previos que no fueron tomados originalmente en otros destinos de la República Dominicana, porque realmente hizo camino al andar y hemos sido exitosos y contra el éxito no se puede argumentar mucho, así que realmente hemos tomado debidas notas de algunos temas que no lo hicimos también y aquí en Miches lo estamos corrigiendo”, indicó Blanco Canto, vicepresidente ejecutivo de Viva Wyndham Resorts.

Dijo que estas medidas previas son para que Miches sea el destino modélico de toda la región.

Asimismo, Frank Elías Rainieri sostiene que con lo que se está haciendo en el municipio, se posicionará como el gran destino del Caribe, “un destino organizado que se ha logrado en base al Ministerio de Turismo y el sector privado para no cometer los errores de otros destinos”.

Consideró que a Miches le queda mucho, oportunidades que invitó a tomar en cuenta. “Le invitamos a ver las oportunidades que hay, ya que hay capacidad para más de 6 mil habitaciones y solamente tenemos un 2 mil 500”.