Acento gana cuatro premios en Periodismo Turístico Epifanio Lantigua

Acento obtuvo esta noche una cosecha de cuatro estatuillas de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) en su vigésima primera edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL 2025), el más alto reconocimiento del país a los profesionales de la comunicación que promueven, analizan y cuentan las historias del turismo nacional.

El Gran Premio y los de Ecoturismo, Periodismo Digital y Opinión quedaron en poder de Katheryn Luna, Karla Alcántara y Magaly Toribio, mujeres profesionales de diferentes secciones de Acento.

Las otras categorías premiadas fueron Fotografía, Turismo Regional, Arte y Cultura, Gastronomía, Revista impresa y/o digital, Audiovisual y Periodismo Impreso.

El jurado destacó el enfoque social, la profundidad narrativa, la ética profesional, la innovación en la comunicación turística y la pertinencia del tema para el desarrollo de un turismo más humano e incluyente, en una velada cumplida bajo el lema “Somos cultura”.

