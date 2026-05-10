La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó junto al director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, el acto de entrega del nuevo muelle pesquero de Sabana de la Mar, una obra que impactará de manera directa a decenas de familias que viven de la pesca y dinamizan la economía costera de esta comunidad.

La vicemandataria aseguró que el nuevo muelle pesquero de Sabana de la Mar forma parte de las iniciativas del Gobierno para fortalecer y desarrollar las comunidades pesqueras del país.

“Esta obra brindará a nuestros pescadores un espacio más seguro, moderno y funcional para realizar su labor, y este es el compromiso que asumimos desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, dignificar los espacios de los dominicanos”, expuso Peña.

Por su parte el titular de Apordom, Jean Luis Rodríguez, destacó el interés del Gobierno en dignificar los espacios de los hombres y mujeres del mar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Hoy Sabana de la Mar vive un día especial. No solo porque inauguramos el muelle número 20 del Programa Nacional de Muelles Turísticos y Pesqueros de la Sabana de la Mar, sino porque seguimos llevando dignidad, oportunidades y desarrollo a nuestras comunidades costeras y a nuestra gente”, expresó Rodríguez.

El titular de Apordom resaltó que Sabana de la Mar es una comunidad profundamente vinculada al mar y donde la pesca representa tradición, esfuerzo y sustento para decenas de familias. “Hoy entregamos un muelle moderno, seguro y preparado para responder a las necesidades de nuestros pescadores, construido con una inversión de 16 millones de pesos”, destacó.

1 de 2 | El muelle cuenta con un área de 176.09 metros cuadrados, incluye un gazebo de servicio y permitirá optimizar las operaciones de pesca y atraque de embarcaciones menores. 2 de 2 | La vicepresidenta Raquel Peña encabezó junto al director ejecutivo de Apordom, Jean Luis Rodríguez, la entrega del nuevo muelle pesquero de Sabana de la Mar, una infraestructura diseñada para mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores y fortalecer el desarrollo económico local.

Trabajo

Jean Luis Rodríguez manifestó que desde la Autoridad Portuaria Dominicana han asumido el compromiso de rescatar y construir muelles pesqueros en todo el país.

Con esta obra, Apordom alcanza 20 muelles pesqueros entregados a comunidades costeras de la República Dominicana, fortaleciendo la infraestructura marítima nacional e impactando de manera positiva la vida de miles de familias.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más