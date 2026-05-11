El presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, destacó que el turismo, junto al desarrollo turísticos-inmobiliarios, continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional, por su gran impacto en la generación de empleos, divisas y dinamización de múltiples sectores productivos como la agricultura, la industria, el transporte y los servicios.

“El turismo dominicano no es una promesa, es una realidad inequívoca. Es una industria que ha demostrado, durante décadas, su capacidad de resistir, adaptarse y seguir creciendo, incluso en escenarios adversos”, dijo.

En ese contexto, agregó que el crecimiento sostenido de la región Este del país, es un ejemplo tangible de lo que se puede lograr cuando existe una visión compartida entre el sector privado, el Estado y las distintas industrias.

Señaló que esta zona ha experimentado una transformación sin precedentes, consolidándose como uno de los principales polos turísticos del Caribe, con una expansión sostenida en infraestructuras, conectividad, desarrollo inmobiliario y generación de empleos, pero que sin embargo su crecimiento también impone un desafío ineludible: avanzar hacia mayores niveles de planificación y ordenamiento territorial que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

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“El desarrollo no puede limitarse a crecer; debe hacerse con orden, bajo una visión clara y con reglas que se respeten”, agregó y subrayó que el siguiente paso para la región Este es un trabajo más articulado entre los sectores, orientado a consolidar un modelo de desarrollo estructurado.

“La experiencia ha demostrado que cuando hay coordinación, planificación y compromiso conjunto, los resultados son visibles y sostenibles. Cap Cana por ejemplo, es un destino que nació conceptualizado sobre un master plan, planificado, organizado en etapas de desarrollo, con inversiones privadas y un modelo en el que se desarrollaron primero las infraestructuras de servicios y amenidades, y posteriormente los productos a ser vendidos” agregó.

“Desde el inicio, la visión nuestra siempre fue ver a República Dominicana con un turismo no solo de sol y playa, sino un turismo diversificado, y por eso el concepto de Cap Cana fue analizado y creado para los diversos tipos como turismo inmobiliario, hotelero, deportivo, gastronómico, turismo náutico, ecoturismo, de negocios y bienestar” enfatizó.

Reiteró que para cumplir con las expectativas relacionadas a este proyecto, su infraestructura de servicios cuenta con acueducto de aguas potables, telecomunicaciones y energía propia que son distribuidos de manera soterrada por más de 130 kilómetros de vías; una planta de tratamiento aeróbica de aguas residuales.

“En estos momentos se están haciendo unas cuantiosas inversiones en modernizar y agrandar las vías de la Ciudad Destino, para así hacerlas más cómodas a nuestros usuarios y en el crecimiento de todos los servicios, proyectando que multipliquemos nuestra producción de energía solar a una escala muy amplia, con la mirada puesta en el crecimiento a futuro”, dijo.

Asimismo, Hazoury hizo énfasis en la necesidad de preservar un clima de estabilidad y confianza que permita continuar atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo el posicionamiento del país como destino competitivo a nivel internacional, destacando el papel de los grandes desarrollos turísticos.

“En Cap Cana tenemos más de 9,000 habitaciones en operación entre inmobiliarias y hoteleras, y se proyecta que serán más de 15,000 en los próximos 36 meses, superando a las existentes en la actualidad en destinos que iniciaron el turismo hace 50 años, como por ejemplo en Samaná y Bayahíbe”, explicó.

En esa misma línea, resaltó la resiliencia del sector turístico dominicano, particularmente en los últimos seis años, período en el que el país ha enfrentado contextos globales complejos, desde crisis sanitarias hasta presiones económicas internacionales, logrando no solo recuperarse, sino salir fortalecido.

“Como siempre sostengo, el turismo es nuestro petróleo. Por eso, en un momento como el actual, es fundamental actuar con prudencia, coherencia y visión de largo plazo, priorizando siempre el interés del país”, expresó.

El empresario valoró el trabajo conjunto que han desarrollado el Estado y el sector privado, señalando que esta sinergia ha sido determinante para consolidar al país como uno de los destinos turísticos más competitivos de la región.

Frente al escenario internacional, marcado por incertidumbre económica, presiones inflacionarias y cambios en los mercados globales, Hazoury reiteró la importancia de mantener un enfoque unificado.

“Hoy más que nunca, el país necesita cohesión. Todos los sectores debemos de trabajar alineados, con responsabilidad y sentido de propósito, entendiendo que el turismo no es un sector aislado, sino una estructura que sostiene gran parte de nuestra economía”, indicó.

Concluyó que la marca país República Dominicana, construida durante años de promoción, seguridad jurídica y ubicación privilegiada, continúan siendo factores clave para mantener la competitividad del destino.

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