La aerolínea dominicana Arajet anunció facilidades para los pasajeros afectados por la suspensión definitiva de operaciones de Spirit Airlines, que dejó a miles de viajeros sin alternativas en rutas entre Boston, Miami y Santo Domingo durante el mes de mayo.

Los interesados podrán viajar con Arajet a una tarifa especial de US$ 129 por trayecto, con impuestos y tasas incluidos. La medida aplica exclusivamente durante mayo y está dirigida a quienes puedan demostrar que contaban con un boleto confirmado en las rutas afectadas.

Spirit Airlines anunció el cese total de sus operaciones el 2 de mayo de 2026, tras el fracaso de un rescate financiero de último minuto, dejando varados a miles de pasajeros en aeropuertos de Estados Unidos y el Caribe.

La diáspora dominicana, principal beneficiaria de la medida

Arajet destacó que la iniciativa busca minimizar el impacto en los planes de viaje de cientos de pasajeros, en especial en rutas de alta demanda como Miami y Boston, que mantienen una fuerte conexión con la diáspora dominicana y el flujo turístico hacia el país.

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"En Arajet estamos comprometidos con ofrecer soluciones reales a los pasajeros. Entendemos la importancia de la conectividad, especialmente para nuestra comunidad en el exterior, por lo que hemos activado este plan de apoyo para quienes han sido afectados por estas cancelaciones", señaló la aerolínea en un comunicado oficial.

Cómo gestionar la reserva con Arajet

Los pasajeros interesados deben comunicarse con el centro de atención al cliente de Arajet y presentar evidencia del boleto original emitido por Spirit Airlines para acceder a la tarifa especial.

La aerolínea reiteró su compromiso de fortalecer la conectividad aérea de la República Dominicana, con un servicio accesible que impulse el turismo y facilite los viajes de los dominicanos dentro y fuera del país.

La apertura del espacio aéreo entre República Dominicana y Haití, acordada para este mes de mayo, se suma al escenario de expansión de la conectividad regional en el que Arajet busca consolidar su posición.

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