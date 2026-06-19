Tras su destacada participación en La Casa de los Famosos, donde logró posicionarse como una de las figuras más queridas por el público hispano y alcanzar el segundo lugar de la competencia, Celinee Santos regresó a República Dominicana con un mensaje de agradecimiento, claridad y nuevos planes profesionales.

Aunque no obtuvo el primer lugar oficial del reality, la modelo y reina de belleza aseguró sentirse una “ganadora” por el respaldo masivo recibido de sus seguidores durante su paso por el programa. Según expresó, su prioridad inmediata era regresar al país, reencontrarse con su familia y conectar nuevamente con sus raíces.

Santos también se refirió a las especulaciones sobre un supuesto conflicto con Telemundo, luego de que no se concretara una entrevista con la presentadora Lourdes Stephen. La dominicana aclaró que su ausencia no respondió a diferencias con la cadena ni con sus programas, sino al agotamiento físico extremo tras la intensa dinámica del reality.

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De acuerdo con su explicación, la entrevista no pudo realizarse en ese momento por cansancio, pero ya existe una planificación para llevarla a cabo posteriormente. La beldad insistió en que no ha tenido roces negativos con Telemundo y reiteró que mantiene una relación cercana con la empresa, a la que definió como su “casa”.

Otro de los puntos más importantes abordados por Celinee Santos fue su situación contractual. La modelo confirmó que actualmente goza de total independencia profesional y reveló que desde el 8 de agosto de 2025 no mantiene ningún vínculo legal con la organización de Magali Febles ni ataduras a nivel local.

Según explicó, esa libertad contractual le ha permitido participar directamente en proyectos de formato reality y le abre las puertas para negociar propuestas internacionales con cualquier cadena, plataforma o proyecto profesional que desee emprender.

Sobre sus próximos pasos, Santos adelantó que su mirada está puesta en la actuación y la comunicación. Aunque tomará unos días de descanso junto a su familia, aseguró que ya tiene proyectos en agenda tanto en República Dominicana como en el extranjero.

Entre sus aspiraciones figuran desarrollarse como actriz, presentadora de premios o panelista, áreas en las que espera seguir creciendo tras la visibilidad alcanzada en La Casa de los Famosos.

Celinee Santos reafirmó además su interés en continuar vinculada a Telemundo, empresa con la que espera seguir construyendo nuevas oportunidades dentro de su carrera artística y comunicacional.