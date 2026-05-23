Reid & Compañía realizó un encuentro exclusivo junto a clientes y aliados estratégicos para disfrutar en vivo de una de las más recientes carreras del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en una experiencia desarrollada por su División Construcción, Agrícola e Industrial junto a Komatsu, patrocinador oficial de la escudería Williams Racing.

La actividad se realizó en el showroom de Jeep en Santo Domingo y reunió a invitados especiales en un ambiente diseñado para combinar networking, tecnología y pasión por el automovilismo, en colaboración con SpiritSession.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una experiencia inmersiva inspirada en la velocidad, la precisión y el alto rendimiento que caracterizan tanto al universo de la Fórmula 1 como a las soluciones industriales representadas por Reid & Compañía.

El encuentro fue concebido como una extensión de los valores compartidos entre Komatsu y Williams Racing, destacando conceptos como innovación tecnológica, ingeniería de precisión, excelencia operativa y capacidad de respuesta bajo presión.

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Una experiencia de marca enfocada en conexiones estratégicas

Además de la transmisión de la carrera, la actividad permitió fortalecer vínculos entre clientes, ejecutivos y aliados de la empresa en un espacio pensado para generar conversaciones, compartir experiencias y conectar alrededor de intereses comunes.

La experiencia también contó con la participación de las marcas RAM e Isuzu, integrando distintas soluciones y líneas de negocio dentro del ecosistema automotriz e industrial de Reid & Compañía.

Con iniciativas de este tipo, Reid & Compañía continúa apostando por experiencias diferenciadoras que fortalecen el relacionamiento con sus clientes y consolidan el posicionamiento de sus marcas a través de propuestas innovadoras y memorables.

Una trayectoria vinculada al liderazgo y la confianza

Con una amplia trayectoria en el mercado dominicano, Reid & Compañía se dedica a la importación y comercialización de vehículos, equipos industriales y de construcción, además de neumáticos, lubricantes, repuestos y servicios de taller.

La empresa mantiene un enfoque centrado en la excelencia en el servicio, la innovación y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes y aliados estratégicos, consolidándose como una de las compañías referentes del sector en República Dominicana.

1 de 10 | Mercilina Reyes, Bryant Tejeda, Cristofer Jiménez y Leslie Ramírez 2 de 10 | Patricia Bulus y María Paz Ibarra 3 de 10 | Mariel de Ruiz y Luis José Ruiz 4 de 10 | Manuel Sanabria y Andreina Mujica 5 de 10 | Jean luis Álvarez, Thiara Fernández, Rafaella Fernández y Gustavo Álvarez 6 de 10 | Esteban Fuentes y Lem Piña 7 de 10 | Ernesto Pascual y Yerlin Villabrille 8 de 10 | Cristian Terrero y Yandry Soto 9 de 10 | Audrey Cruz y Miguel Peña 10 de 10 | Angie Rodríguez y Enmanuel Fermín

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más