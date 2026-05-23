Reid & Compañía realizó un encuentro exclusivo junto a clientes y aliados estratégicos para disfrutar en vivo de una de las más recientes carreras del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en una experiencia desarrollada por su División Construcción, Agrícola e Industrial junto a Komatsu, patrocinador oficial de la escudería Williams Racing.
La actividad se realizó en el showroom de Jeep en Santo Domingo y reunió a invitados especiales en un ambiente diseñado para combinar networking, tecnología y pasión por el automovilismo, en colaboración con SpiritSession.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una experiencia inmersiva inspirada en la velocidad, la precisión y el alto rendimiento que caracterizan tanto al universo de la Fórmula 1 como a las soluciones industriales representadas por Reid & Compañía.
El encuentro fue concebido como una extensión de los valores compartidos entre Komatsu y Williams Racing, destacando conceptos como innovación tecnológica, ingeniería de precisión, excelencia operativa y capacidad de respuesta bajo presión.
Una experiencia de marca enfocada en conexiones estratégicas
Además de la transmisión de la carrera, la actividad permitió fortalecer vínculos entre clientes, ejecutivos y aliados de la empresa en un espacio pensado para generar conversaciones, compartir experiencias y conectar alrededor de intereses comunes.
La experiencia también contó con la participación de las marcas RAM e Isuzu, integrando distintas soluciones y líneas de negocio dentro del ecosistema automotriz e industrial de Reid & Compañía.
Con iniciativas de este tipo, Reid & Compañía continúa apostando por experiencias diferenciadoras que fortalecen el relacionamiento con sus clientes y consolidan el posicionamiento de sus marcas a través de propuestas innovadoras y memorables.
Una trayectoria vinculada al liderazgo y la confianza
Con una amplia trayectoria en el mercado dominicano, Reid & Compañía se dedica a la importación y comercialización de vehículos, equipos industriales y de construcción, además de neumáticos, lubricantes, repuestos y servicios de taller.
La empresa mantiene un enfoque centrado en la excelencia en el servicio, la innovación y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes y aliados estratégicos, consolidándose como una de las compañías referentes del sector en República Dominicana.
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