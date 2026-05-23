Entre flashes, alta costura y una atmósfera cargada de glamour, quedó oficialmente presentada la nueva generación de candidatas al Miss República Dominicana 2026, en una velada que reunió a personalidades, diseñadores, invitados especiales y seguidores del certamen para celebrar el inicio de una edición histórica marcada por el 70 aniversario de la organización.

La actividad se celebró en el majestuoso Monumento a los Héroes de la Restauración, convertido para la ocasión en un escenario de elegancia y sofisticación. Iluminado en tonos rosados y decorado con flores de temporada, el emblemático espacio recibió a las representantes de distintas provincias y municipios del país en medio de una producción cargada de detalles visuales, música y una imponente alfombra roja que captó la atención de todos los asistentes.

La bienvenida oficial estuvo encabezada por José Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros, quien valoró la importancia de que la ciudad fuera escenario de una edición tan significativa para el certamen y para la proyección cultural y turística de la República Dominicana.

Una noche inspirada en el glamour internacional

La velada reunió a destacadas figuras del ámbito social, empresarial y artístico, además de reconocidos diseñadores dominicanos que vistieron a las candidatas con espectaculares creaciones inspiradas en la estética de la Met Gala, aportando dramatismo, elegancia y sofisticación a cada salida sobre la alfombra roja.

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Las aspirantes desfilaron entre flashes y aplausos luciendo piezas de alta costura cuidadosamente elaboradas para resaltar la personalidad y esencia de cada representante, en una producción donde la moda dominicana tuvo un papel protagónico.

Entre las delegaciones presentadas figuraron las representantes de Santiago, Santo Domingo de Guzmán, Peravia, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Pedernales, Higüey, Bahoruco, La Romana, Duarte y Monseñor Nouel, entre otras provincias del país.

La noche también contó con la asistencia de importantes invitados especiales, entre ellos Benny Metz, Presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), cuya presencia reafirmó el respaldo institucional y social a las iniciativas impulsadas por la organización del certamen.

Moda, cultura y sentimiento patrio

Más allá del espectáculo, la presentación oficial se convirtió en una celebración de identidad, cultura y orgullo nacional, resaltando la diversidad y representación de las distintas regiones de República Dominicana a través de sus candidatas.

El ambiente estuvo marcado por la emoción y el entusiasmo del público santiaguero, que respondió masivamente a la convocatoria y convirtió la actividad en uno de los encuentros sociales más comentados de la temporada.

La producción integró elementos contemporáneos y detalles inspirados en grandes eventos internacionales de moda, logrando una experiencia visual moderna sin perder la esencia tradicional del certamen.

Durante la noche quedó oficialmente inaugurado el calendario de competencias de Miss República Dominicana 2026, que incluirá desfiles de traje típico, traje de baño, entrevistas y traje de gala antes de la gran noche final.

Una plataforma con propósito social

En esta edición conmemorativa, la organización también levanta una importante bandera social enfocada en la creación de “La Casa del Autismo”, iniciativa impulsada por Magali Febles con el propósito de brindar apoyo integral a niños dentro del espectro autista y a sus familias.

El proyecto busca facilitar acceso a diagnósticos tempranos, terapias, orientación y acompañamiento para familias de escasos recursos, promoviendo además una mayor conciencia social sobre la importancia de la inclusión y el apoyo especializado.

Durante la actividad, Febles destacó el compromiso de utilizar la plataforma del certamen para generar impacto social y construir iniciativas que trasciendan el mundo de la belleza.

“Deseo dejar un legado para las familias que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a diagnósticos y tratamientos. Los niños dentro del espectro merecen oportunidades y una sociedad más consciente y solidaria”, expresó la presidenta de la organización.

1 de 2 | Jennifer Ventura (MissRD 2025), Ulises Rodriguez (Alcalde Santiago) y Magali Febles (Directora Miss RD). 2 de 2 | Jennifer Ventura (MissRD 2025).

Una edición histórica

La celebración por los 70 años de Miss República Dominicana 2026 promete convertirse en una de las ediciones más especiales y memorables del concurso, combinando tradición, glamour, cultura y propósito social en una propuesta renovada y alineada con los nuevos tiempos.

La gala final del certamen será transmitida el próximo 30 de julio por Color Visión, llevando a todo el país una noche que celebrará la belleza, el talento y la representación de la mujer dominicana.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más