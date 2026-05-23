Casa de Campo Resort & Villas anunció oficialmente la celebración de la primera edición de Casa de Campo Fashion Week, una nueva plataforma orientada a posicionar a República Dominicana como un destino de referencia para la moda, el lujo y las experiencias de alto nivel en el Caribe.

El lanzamiento fue realizado durante un exclusivo cóctel celebrado en Playa Minitas, donde se dieron cita diseñadores, empresarios, representantes de la industria creativa, invitados especiales y miembros de la prensa nacional e internacional.

La primera edición de Casa de Campo Fashion Week se desarrollará del 4 al 7 de junio de 2026 en diferentes espacios icónicos de Casa de Campo Resort & Villas y Altos de Chavón, integrando una agenda que combinará desfiles, experiencias wellness, exposiciones artísticas, paneles y encuentros exclusivos.

Durante el anuncio, ejecutivos del resort destacaron que esta iniciativa forma parte de la visión estratégica de Casa de Campo de continuar diversificando su oferta turística y fortalecer su posicionamiento regional en hospitalidad de lujo, entretenimiento y eventos internacionales.

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Moda, celebridades y talento internacional

La actriz, modelo y ex Miss Universo Dayanara Torres fue presentada oficialmente como embajadora de esta primera edición, aportando su proyección internacional y vinculación con iniciativas relacionadas con bienestar y estilo de vida.

Uno de los momentos más esperados del evento será la participación de Ryan Muñiz, hijo de Dayanara Torres, quien desfilará como modelo invitado, marcando la primera vez que ambos compartirán un escenario de moda en República Dominicana.

Jason Kycek, vicepresidente senior de Ventas y Mercadeo Corporativo de Casa de Campo, expresó que el evento nace con el propósito de celebrar la creatividad y proyectar al país como un destino donde convergen cultura, lujo y experiencias de clase mundial.

Asimismo, agradeció el respaldo del consejo directivo del resort, encabezado por Andrés Pichardo Rosenberg, así como el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana por impulsar iniciativas que fortalecen la proyección internacional de la marca país.

Una plataforma para la creatividad y el lujo

La dirección creativa del evento estará liderada por Sandro Guzmán, quien explicó que la curaduría de diseñadores y colecciones responde a una visión alineada con los estándares internacionales de la moda contemporánea y el lujo.

Además, informó que las pasarelas contarán con la participación de 90 modelos pertenecientes a Ossygeno Models, consolidando una producción de gran escala para esta primera edición.

La programación incluirá desfiles de reconocidos diseñadores nacionales e internacionales como Giannina Azar, Gaby Azar, JC Lagares, Jacqueline Then, Ana Redman Pablo, Luis Antonio, Jenny Polanco, Rafael Rivero, Maylé Vásquez, Carolina Socías y Oriett Domenech. El cierre estará a cargo de la reconocida firma española Custo Barcelona.

Como parte de la agenda también se desarrollará el panel “El Arte del Balance”, con la participación de Dayanara Torres, Elio Galán y Lisbeth Méndez, quienes abordarán temas relacionados con bienestar integral, salud y estilo de vida.

Con esta nueva propuesta, Casa de Campo Fashion Week busca consolidarse como un espacio donde convergen moda, turismo, arte y entretenimiento, fortaleciendo la proyección internacional de República Dominicana dentro de la industria creativa y del lujo en el Caribe.

Para más información, visitar Casa de Campo Fashion Week www.casadecampofashionweek.com.

1 de 8 | Sandro Guzman-Director Creativo del Casa de Campo Fashion Week 2 de 8 | Laura de la Nuez y Sandro Guzman brindan por el exito del CDCFW 3 de 8 | Laura De la Nuez y Paino Pichardo 4 de 8 | Deborah Karter 5 de 8 | Hugo Vahe y Mayle Vásquez 6 de 8 | Gabriella Reginato, José Jhan, AnaThomen y Silvano Morrobel 7 de 8 | Karina Fabián, Airam Toribio, Luz García y Pamela Sued 8 de 8 | Thea van der Werf, Isabela Pichardo, Andrés Pichardo Rosenberg

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más