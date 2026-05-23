Sócrates McKinney presentó oficialmente EMERGE RD, una iniciativa concebida para impulsar, visibilizar y conectar el talento emergente de la República Dominicana con importantes escenarios internacionales de la moda y las industrias creativas.
El lanzamiento se realizó en Santo Domingo junto a la cadena IHG Hotels & Resorts, aliado estratégico de la plataforma, cuyos hoteles en la capital fungirán como sedes oficiales de las actividades y experiencias vinculadas al proyecto.
Concebido como un espacio de descubrimiento, formación y proyección internacional, EMERGE RD busca crear oportunidades reales para jóvenes diseñadores dominicanos con propuestas innovadoras y auténticas, fortaleciendo el ecosistema creativo local y conectándolo con la industria global.
Una plataforma para impulsar nuevas voces creativas
El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por figuras vinculadas al diseño, la producción creativa y la comunicación, entre ellas Ichanell Rodríguez, Estela Coiscou, Francis Rosa, Joan González, Carlos Sousa, Henry Coradin, Angélica de los Santos, Marielle Araujo y Susan Taveras.
Como parte de su estructura de apoyo académico y profesional, EMERGE RD estableció acuerdos de colaboración con instituciones como Escuela de Diseño de Altos de Chavón, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Mercy Jacquez y el Instituto Técnico Superior Comunitario, además de las fundaciones Fundación RD es Moda y Fundación Jenny Polanco por las Artes.
Moda, proyección internacional y oportunidades globales
La primera edición de EMERGE RD culminará en septiembre con la elección de la “Colección Emergente 2026”, reconocimiento que otorgará al diseñador ganador un curso especializado en Instituto Marangoni en Milán, además de una pasantía remunerada de un año en la firma Jenny Polanco.
La plataforma contará además con la participación de representantes y directores de importantes espacios de moda de América Latina y el Caribe, incluyendo invitados de Puerto Rico, Aruba, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, México, Panamá y Estados Unidos.
Uno de los momentos más destacados de la presentación fue el anuncio del respaldo internacional de la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada y del editor de moda José Forteza, quienes fungirán como padrinos de esta primera edición aportando su experiencia y visión global al proyecto.
Con esta iniciativa, Sócrates McKinney apuesta por consolidar una nueva plataforma de visibilidad para el talento emergente del Caribe y Latinoamérica, donde identidad, creatividad e innovación se conectan con oportunidades internacionales y nuevas conversaciones dentro de la moda contemporánea.
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