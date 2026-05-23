Sócrates McKinney presentó oficialmente EMERGE RD, una iniciativa concebida para impulsar, visibilizar y conectar el talento emergente de la República Dominicana con importantes escenarios internacionales de la moda y las industrias creativas.

El lanzamiento se realizó en Santo Domingo junto a la cadena IHG Hotels & Resorts, aliado estratégico de la plataforma, cuyos hoteles en la capital fungirán como sedes oficiales de las actividades y experiencias vinculadas al proyecto.

Concebido como un espacio de descubrimiento, formación y proyección internacional, EMERGE RD busca crear oportunidades reales para jóvenes diseñadores dominicanos con propuestas innovadoras y auténticas, fortaleciendo el ecosistema creativo local y conectándolo con la industria global.

Una plataforma para impulsar nuevas voces creativas

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por figuras vinculadas al diseño, la producción creativa y la comunicación, entre ellas Ichanell Rodríguez, Estela Coiscou, Francis Rosa, Joan González, Carlos Sousa, Henry Coradin, Angélica de los Santos, Marielle Araujo y Susan Taveras.

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Como parte de su estructura de apoyo académico y profesional, EMERGE RD estableció acuerdos de colaboración con instituciones como Escuela de Diseño de Altos de Chavón, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Mercy Jacquez y el Instituto Técnico Superior Comunitario, además de las fundaciones Fundación RD es Moda y Fundación Jenny Polanco por las Artes.

Moda, proyección internacional y oportunidades globales

La primera edición de EMERGE RD culminará en septiembre con la elección de la “Colección Emergente 2026”, reconocimiento que otorgará al diseñador ganador un curso especializado en Instituto Marangoni en Milán, además de una pasantía remunerada de un año en la firma Jenny Polanco.

La plataforma contará además con la participación de representantes y directores de importantes espacios de moda de América Latina y el Caribe, incluyendo invitados de Puerto Rico, Aruba, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, México, Panamá y Estados Unidos.

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue el anuncio del respaldo internacional de la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada y del editor de moda José Forteza, quienes fungirán como padrinos de esta primera edición aportando su experiencia y visión global al proyecto.

Con esta iniciativa, Sócrates McKinney apuesta por consolidar una nueva plataforma de visibilidad para el talento emergente del Caribe y Latinoamérica, donde identidad, creatividad e innovación se conectan con oportunidades internacionales y nuevas conversaciones dentro de la moda contemporánea.

1 de 10 | Susan Taveras y Patricia Acosta 2 de 10 | Radhamés Espíritu y Marta González 3 de 10 | Frank Pérez, Miguel Genao, Ichanell Rodríguez y Raúl Cohen 4 de 10 | Mayle Vásquez, Leonel Lirio y Magaly Tiburcio 5 de 10 | Emilia Polanco, Dafnee de Frias y Carla Quiñones 6 de 10 | Cristina Cuadra y Tamara Frazer 7 de 10 | Arquímedes Gomez, Josefina Pichardo y Ángel García 8 de 10 | Manuel Febrillet, Joel Reyes y Wilson Alcequiez 9 de 10 | Tony Cabrera, Magaly Tiburcio y Katia Ríos 10 de 10 | Laura Fernández, Carla Quiñones, Sócrates McKinney, Altagracia Pimentel y Noelia García de Pereyra

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más