El Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) y Hábitat para la Humanidad República Dominicana pusieron en marcha esta semana las primeras intervenciones del programa "Hogar Seguro", una iniciativa conjunta que durante los próximos cuatro años mejorará las condiciones de vivienda de unas 120 familias en situación de vulnerabilidad en comunidades del Este del país.

La alianza, formalizada en febrero pasado, movilizará US$ 200,000 en reparaciones de pisos, techos, muros, baños e instalaciones eléctricas, con prioridad en hogares encabezados por mujeres, personas envejecientes y familias con niños.

Una apuesta privada ante un déficit habitacional estructural

El lanzamiento del programa ocurre en un contexto de aguda crisis habitacional. Según datos recientes, República Dominicana registra un déficit de aproximadamente 1.4 millones de unidades habitacionales, equivalente al 39.3% del total de hogares del país. A eso se suma que el 75% de los hogares dominicanos presenta condiciones de hacinamiento, según el propio equipo técnico de Hábitat para la Humanidad RD.

En ese escenario, la iniciativa privada aparece como un complemento —aunque limitado en escala— a una problemática que el Estado no ha logrado resolver de forma estructural.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las comunidades beneficiadas se ubican dentro del área de concesión de CEPM: Bávaro, Verón, Punta Cana, Nisibón, Uvero Alto y Miches, entre otras. Se trata de localidades que conviven con uno de los polos turísticos de mayor crecimiento del Caribe, pero donde persisten bolsones de pobreza con viviendas en condiciones precarias.

Qué contempla el programa y quién lo ejecuta

Las intervenciones

Las mejoras incluyen la sustitución de pisos de tierra o deteriorados por superficies de concreto, reparaciones de techos y muros, mejoras en baños e instalaciones eléctricas. El programa se ejecutará de forma progresiva a lo largo de cuatro años.

Los roles de cada actor

Hábitat para la Humanidad RD tendrá a su cargo la administración de los recursos y la ejecución técnica de las obras, aportando su trayectoria en programas de vivienda y desarrollo comunitario. La organización acumula más de 55,000 soluciones habitacionales en el país, un hito reconocido incluso por la Presidencia de la República en 2025.

CEPM, por su parte, aportará el financiamiento y sumará el voluntariado corporativo de sus colaboradores a las intervenciones físicas en los hogares. Para la empresa, el programa se enmarca en su pilar de "valor compartido", una estrategia de responsabilidad social que busca vincular su operación energética con el desarrollo de las comunidades donde opera desde hace más de tres décadas.

Las voces de los protagonistas

"Nuestro compromiso trasciende la labor de proveer energía, también implica acompañar el desarrollo de nuestras comunidades", afirmó Óscar San Martín, gerente general de CEPM.

"Este acuerdo con CEPM permitirá llevar soluciones concretas a familias que hoy enfrentan condiciones de vivienda complejas", señaló Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad RD.

Una alianza que llega tarde, pero en buen momento

El Este dominicano concentra una paradoja difícil de ignorar: es la región que más divisas genera al país a través del turismo, pero también alberga comunidades con carencias habitacionales severas. La llegada de este programa —aunque modesta en número de beneficiarios frente a la magnitud del déficit— marca un precedente en la articulación entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para atender una deuda social histórica.

La pregunta que queda abierta es si iniciativas de esta escala pueden replicarse y escalarse, o si seguirán siendo esfuerzos puntuales en un problema que requiere política pública sostenida.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más