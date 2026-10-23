La empresa italiana Caffè Vergnano 1882 abrió su primer Coffee Shop en República Dominicana, con un establecimiento en Santo Domingo que combina la preparación de café espresso con una oferta de desayunos, almuerzos, panes y repostería.

La inauguración se realizó el 22 de octubre con la participación de Pietro Vergnano, ejecutivo de la compañía, y representantes de Sociedad Gastronómica Italiana Amici.

Durante la actividad, la empresa presentó los distintos componentes de su propuesta gastronómica, que busca atender diferentes momentos del día.

Caffè Vergnano fue fundada en 1882 por Domenico Vergnano en Chieri, en la región italiana del Piamonte. Según los datos suministrados por la empresa, exporta sus mezclas de café a más de 90 países y cuenta con aproximadamente 250 colaboradores.

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