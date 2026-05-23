Construhogar Dominicana presentó oficialmente Aaron Alfonso Tower, un nuevo proyecto residencial concebido para quienes buscan una experiencia de vivienda moderna, cómoda y conectada con el dinamismo de Santiago de los Caballeros.
La presentación reunió a inversionistas, empresarios y representantes del sector inmobiliario del Cibao, quienes conocieron los detalles de esta propuesta ubicada en la Urbanización Thomén, próxima al Centro Español y con acceso rápido a importantes vías, centros educativos, plazas comerciales y restaurantes de la ciudad.
Aaron Alfonso Tower contará con diez niveles y 30 apartamentos distribuidos en tres tipologías, incorporando amenidades como lobby, gimnasio equipado, piscina, área social, ascensor y terraza techada en el último nivel.
Durante el acto, el arquitecto Agapito Rodríguez destacó que el proyecto fue diseñado priorizando la amplitud de los espacios, la funcionalidad y el bienestar familiar, integrando áreas pensadas para una vida cotidiana más cómoda y armoniosa.
Asimismo, el ingeniero Adonis García explicó que el proyecto contempla facilidades de pago estructuradas para acompañar el proceso de adquisición de los compradores e inversionistas interesados en formar parte de este desarrollo.
En cuanto a sus terminaciones, Aaron Alfonso Tower incorporará materiales y equipamientos de alta calidad, además de sistemas orientados a la seguridad, el confort y la eficiencia de sus residentes.
Una nueva etapa para Construhogar Dominicana
Más que el lanzamiento de un proyecto residencial, Aaron Alfonso Tower representa la presentación formal de Construhogar Dominicana, empresa que inicia sus operaciones con una visión enfocada en el desarrollo de espacios funcionales, modernos y con valor de inversión.
La firma apuesta por proyectos que combinen diseño, calidad constructiva y bienestar, estableciendo desde este primer desarrollo los pilares que marcarán su identidad dentro del mercado inmobiliario de Santiago.
Con Aaron Alfonso Tower, Construhogar Dominicana proyecta consolidarse como una empresa comprometida con la excelencia, la planificación y la creación de comunidades pensadas para responder a las necesidades de la vida contemporánea.
