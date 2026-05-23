Sociedad Neumología: 'es real' aumento covid-19 en consultas médicas

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax informó que en las consultas médicas y los centros de salud se evidencia un aumento de los casos de covid-19, pero muchos pacientes lo confunden con una simple gripe.
La doctora Maribel Jorge, presidenta de la entidad, ante los casos que están viendo los médicos, llamó la atención a los adultos mayores y personas con comorbilidades o enfermedades para tomar las medidas de prevención de esa infección respiratoria que provocó una pandemia global en el año 2020.
Señaló que muchos pacientes están llegando a consulta confundiendo el covid-19 con una gripe, debido a síntomas como congestión, dolor de garganta, fiebre y malestar general.
Explicó que, al pensar que se trata solo de una gripe, muchas personas se descuidan, continúan sus actividades normales y no toman las medidas necesarias, aumentando así el riesgo de contagio.
No bajar la guardia
Ante esta situación, exhortó a la población a no bajar la guardia y recomendó retomar medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar la automedicación.
Recordó la importancia de acudir al médico ante fiebre, tos persistente o dificultad respiratoria, especialmente en pacientes vulnerables como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
La doctora Jorge llamó a mantener al día los esquemas de vacunación y reforzar la conciencia ciudadana para prevenir una mayor propagación del virus.
"Si la persona presenta síntomas respiratorios debe evitar automedicarse y buscar orientación médica a tiempo, porque cuidarnos es responsabilidad de todos", comentó la neumóloga, en un comunicado de la sociedad médica.
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