Sociedad Neumología: 'es real' aumento covid-19 en consultas médicas

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax informó que en las consultas médicas y los centros de salud se evidencia un aumento de los casos de covid-19, pero muchos pacientes lo confunden con una simple gripe.

La doctora Maribel Jorge, presidenta de la entidad, ante los casos que están viendo los médicos, llamó la atención a los adultos mayores y personas con comorbilidades o enfermedades para tomar las medidas de prevención de esa infección respiratoria que provocó una pandemia global en el año 2020.

Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax

Señaló que muchos pacientes están llegando a consulta confundiendo el covid-19 con una gripe, debido a síntomas como congestión, dolor de garganta, fiebre y malestar general.

Explicó que, al pensar que se trata solo de una gripe, muchas personas se descuidan, continúan sus actividades normales y no toman las medidas necesarias, aumentando así el riesgo de contagio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No bajar la guardia

Ante esta situación, exhortó a la población a no bajar la guardia y recomendó retomar medidas preventivas básicas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar la automedicación.

Recordó la importancia de acudir al médico ante fiebre, tos persistente o dificultad respiratoria, especialmente en pacientes vulnerables como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La doctora Jorge llamó a mantener al día los esquemas de vacunación y reforzar la conciencia ciudadana para prevenir una mayor propagación del virus.

"Si la persona presenta síntomas respiratorios debe evitar automedicarse y buscar orientación médica a tiempo, porque cuidarnos es responsabilidad de todos", comentó la neumóloga, en un comunicado de la sociedad médica.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más