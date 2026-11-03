El Servicio Nacional de Salud (SNS) activó los protocolos de respuesta en hospitales de la zona fronteriza y otros centros estratégicos de la Red Pública, ante posibles emergencias relacionadas con la situación de tensión en la frontera con Haití.

La disposición contempla la preparación de equipos integrados por cirujanos, ortopedas, intensivistas y anestesiólogos, así como la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para atender a personas que requieran asistencia médica de emergencia.

Como parte de las medidas, el SNS informó que mantiene interconectada la red de helipuertos de los centros hospitalarios con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de coordinar el traslado y la recepción de pacientes que necesiten atención especializada.

La coordinación busca facilitar la activación inmediata de los protocolos y la movilización de los equipos médicos hacia los centros hospitalarios identificados para responder ante cualquier eventualidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre los establecimientos hospitalarios preparados figuran:

Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena.

Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras.

El SNS indicó que estas acciones forman parte de los preparativos de la Red Pública para garantizar una respuesta organizada y oportuna ante posibles situaciones de emergencia vinculadas con la tensión en la frontera.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más