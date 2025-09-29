El Seguro Nacional de Salud (Senasa), actualmente en el ojo público por denuncias de supuesta corrupción en su interior, informó el lanzamiento de una licitación pública para seleccionar una nueva plataforma que se encargue de administrar la distribución de medicamentos para sus afiliados.

Durante este período de transición, "el servicio continuará operando de manera regular, garantizando que sus afiliados mantengan el acceso oportuno a los medicamentos", señaló la administradora de riesgos de salud (ARS) en un comunicado, en el que precisó que con la convocatoria "reafirma su compromiso de actuar con transparencia, libre competencia y apego a la normativa vigente".

Con esta iniciativa, la institución destacó, además, que busca garantizar "un servicio eficiente, sostenible y orientado al bienestar del afiliado, fortaleciendo así su rol como garante del acceso a medicamentos en beneficio de los millones de dominicanos que pertenecen al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Además de cumplir con los plazos establecidos" por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El presidente Luis Abinader reveló el pasado 8 de septiembre que Senasa es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público por presuntas irregularidades.