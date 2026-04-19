El interés por una alimentación equilibrada continúa impulsando la apertura y consolidación de restaurantes con propuestas saludables en Santo Domingo, donde nuevos conceptos gastronómicos comienzan a posicionarse en un mercado aún en desarrollo.

Lejos de limitarse a ensaladas tradicionales, estos establecimientos integran tendencias internacionales como la personalización de platos, el enfoque plant-based y los modelos de comida funcional adaptados a estilos de vida activos.

Conceptos personalizados y wellness

Dentro de los modelos más representativos actualmente es The Vita Place, que apuesta por menús personalizables con bowls, smoothies y jugos prensados en frío. Su propuesta se alinea con la tendencia global de comida rápida saludable, enfocada en ingredientes naturales y balance nutricional.

Este tipo de formato, que permite al consumidor adaptar su plato según sus necesidades, se posiciona como una de las principales apuestas dentro del segmento wellness.

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Cocina plant-based con enfoque creativo

Si buscas una propuesta más elaborada el restaurante TIME Creative Vegetarian Kitchen combina técnicas gastronómicas modernas con ingredientes de origen vegetal.

Este enfoque responde a una demanda creciente de opciones plant-based que no solo prioricen la salud, sino también la experiencia culinaria.

Opciones saludables para el día a día

También hay opciones enfocadas en la funcionalidad alimentaria, como Eat Smart DR y Fit Spoon Healthy Food, que ofrecen planes de comida diseñados para objetivos específicos como control de peso, aumento muscular o mantenimiento.

En el caso de Fit Spoon Healthy Food, su propuesta se orienta hacia la alimentación cetogénica (keto), un enfoque nutricional bajo en carbohidratos que ha ganado popularidad entre consumidores interesados en la pérdida de peso y el control metabóli

También se suma Green Bowl, cuya especialidad son las ensaladas y wraps personalizables que permiten resolver comidas rápidas sin alejarse de una alimentación balanceada, lo que lo convierte en una alternativa práctica para el día a día.

Además, el restaurante Ketorante by Ketomelocomo, una propuesta dirigida a los practicantes de la alimentación cetogénica y ofrece tanto platos principales como postres sin azúcar.

Este modelo, basado en conveniencia, personalización y, en algunos casos, suscripciones y delivery, ha ganado terreno tras la pandemia, especialmente entre personas con rutinas laborales exigentes.

Restaurantes que amplían la oferta saludable

Otros conceptos combinan alimentación saludable con experiencia de marca. El restaurante Acasa apuesta por un menú balanceado en un entorno acogedor, mientras que Brazaí incorpora opciones como açaí bowls y propuestas ligeras enfocadas en bienestar.

En esta misma línea, Wholesome opera como un restaurante-café de comida saludable con opciones prácticas para el consumo diario.

¿Y si quiero postres saludables?

Comer saludable no necesariamente excluye los postres. Un ejemplo de esto es la propuesta de DBL Market, mercado gourmet con una amplia oferta de postres elaborados sin azúcar y bajos en carbohidratos., opciones listas para llevar y alternativas más ligeras.

Esta propuesta responde a una demanda específica de consumidores que buscan mantener este tipo de alimentación incluso al momento de consumir dulces o comer fuera de casa.

Un mercado en crecimiento

El auge de estos establecimientos evidencia un cambio progresivo en los hábitos de consumo en República Dominicana, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud, el bienestar y la nutrición.

Aunque el sector aún no cuenta con grandes cadenas consolidadas, la variedad de propuestas, desde cocina vegetariana hasta meal prep funcional y repostería especializada, apunta a un mercado en expansión, con oportunidades para escalabilidad, innovación y diferenciación.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más