La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax exhortó a la población a tomar medidas preventivas ante la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio dominicano, al advertir que este fenómeno puede afectar la salud respiratoria, especialmente en personas con condiciones preexistentes.

La presidenta de la entidad, la doctora Maribel Jorge, recomendó reducir la exposición al aire libre durante los días de mayor concentración de partículas, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar actividades físicas intensas en espacios abiertos.

Asimismo, sugirió proteger los ojos, mantenerse bien hidratado y limpiar las superficies del hogar con paños húmedos para impedir que el polvo vuelva a dispersarse en el ambiente.

Polvo del Sahara en República Dominicana: quiénes corren mayor riesgo

La especialista explicó que las partículas transportadas desde el desierto africano pueden agravar síntomas en pacientes con asma, alergias, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), fibrosis pulmonar y rinitis alérgica.

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También señaló que los adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas constituyen grupos especialmente vulnerables durante estos episodios.

“Las partículas del polvo del Sahara viajan miles de kilómetros desde el desierto del Sahara hasta el Caribe y pueden irritar las vías respiratorias, los ojos, la garganta y la piel, además de empeorar síntomas en pacientes sensibles o con enfermedades respiratorias previas”, indicó.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del polvo del Sahara en pacientes respiratorios?

Entre las molestias que pueden presentarse figuran irritación nasal, congestión, tos persistente, ardor en los ojos, dolor de garganta y dificultades respiratorias en personas con padecimientos preexistentes.

La doctora Jorge recordó que la presencia de polvo sahariano es un fenómeno recurrente durante los meses más cálidos del año, pero insistió en que sus efectos sobre la salud no deben ser minimizados.

“La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que, cuando estas tormentas de polvo alcanzan zonas pobladas, pueden provocar alergias y crisis asmáticas, sobre todo en personas con problemas respiratorios, adultos mayores, niños o pacientes con el sistema inmunológico debilitado”, explicó.

¿Qué deben hacer los pacientes asmáticos?

La Sociedad Dominicana de Neumología enfatizó que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas deben continuar utilizando sus medicamentos de forma regular y mantener disponibles los inhaladores prescritos por sus médicos.

Además, recomendó acudir a un centro de salud si presentan falta de aire, silbidos en el pecho, tos persistente, fiebre, dolor torácico o un empeoramiento de los síntomas habituales.

“El polvo del Sahara no debe generar pánico, pero sí conciencia y prevención”, afirmó la doctora Jorge.

La entidad reiteró que la mejor herramienta para reducir riesgos es adoptar medidas preventivas oportunas y prestar especial atención a las personas más vulnerables durante los períodos de mayor concentración de partículas en el aire.

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