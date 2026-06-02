Las autoridades sanitarias y meteorológicas han reiterado en los últimos días sus advertencias a la población ante la incidencia del polvo del Sahara sobre la República Dominicana, un fenómeno atmosférico estacional que, junto a las altas temperaturas, está impactando la calidad del aire y elevando los riesgos para la salud respiratoria.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha señalado que la presencia de estas partículas en suspensión se mantendrá de forma intermitente durante la temporada ciclónica, reduciendo las posibilidades de lluvias y favoreciendo un ambiente más seco y caluroso en gran parte del territorio nacional. Este patrón, habitual entre los meses de junio y agosto, coincide con el inicio oficial del periodo ciclónico en el Atlántico.

En el plano sanitario, las autoridades advierten que el polvo sahariano puede agravar enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y las alergias, debido a la presencia de partículas finas que penetran en las vías respiratorias. Los grupos más vulnerables incluyen niños, envejecientes y personas con condiciones crónicas, a quienes se recomienda limitar la exposición al aire libre durante los picos de concentración.

Entre las recomendaciones emitidas por los organismos de salud se incluyen el uso de mascarillas en caso de salir a la calle, la hidratación constante, el cierre de puertas y ventanas para evitar la entrada de partículas, y la reducción de actividades físicas al aire libre. También se sugiere prestar atención a síntomas como irritación ocular, tos persistente o dificultad para respirar, que pueden indicar afectaciones por la mala calidad del aire.

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El fenómeno, aunque recurrente en la región, continúa siendo objeto de monitoreo por su impacto combinado en el clima y la salud pública, en un contexto en el que las autoridades insisten en la importancia de seguir los boletines oficiales para tomar medidas preventivas oportunas.

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