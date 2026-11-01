El Centro de Imágenes de Alta Tecnología y Laboratorio (CIMAT) concluyó su campaña Alerta Rosa 2026 con la conferencia “Salud mental de la mujer: desafíos en la sociedad actual”, impartida por la médica psiquiatra Ana Peguero, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del bienestar emocional como parte fundamental de la salud integral femenina.

La actividad, realizada en las instalaciones de CIMAT, formó parte de las iniciativas de concienciación desarrolladas durante octubre, mes dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Bajo el lema “La mujer que cuida de todos también necesita ser cuidada”, el encuentro puso sobre la mesa las exigencias familiares, laborales y sociales que enfrentan las mujeres, así como sus repercusiones en la estabilidad emocional y la calidad de vida.

Durante la conferencia, Peguero explicó el concepto de la carga mental invisible, relacionado con la responsabilidad constante de planificar, organizar, anticipar necesidades y brindar apoyo emocional a otros miembros de la familia.

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Asimismo, señaló que las expectativas sociales de disponibilidad, productividad y perfección pueden generar agotamiento, sentimientos de culpa y dificultades para reconocer las necesidades personales.

Ansiedad, depresión y señales de alerta

La especialista también abordó las manifestaciones de ansiedad, depresión y agotamiento emocional, e identificó señales de alerta como alteraciones del sueño, irritabilidad, preocupación excesiva, tristeza persistente, pérdida de interés en actividades habituales y dificultades de concentración.

En ese sentido, destacó la importancia de prestar atención a la intensidad, duración e impacto de estos síntomas en las relaciones personales, el desempeño laboral y las actividades cotidianas, a fin de buscar asistencia psicológica o psiquiátrica cuando sea necesario.

Otro de los temas tratados fue la salud emocional durante las distintas etapas de la vida femenina, incluyendo el embarazo, el posparto, la perimenopausia y la menopausia, así como las consecuencias de la violencia psicológica, física, sexual y económica.

La salud mental como parte de la prevención

En el contexto de Alerta Rosa, CIMAT amplió la conversación sobre la prevención del cáncer de mama para incluir el impacto emocional que pueden generar la espera de resultados médicos, un diagnóstico de enfermedad o el inicio de un tratamiento.

La incertidumbre, el temor y los cambios en la dinámica familiar pueden afectar el bienestar psicológico de las pacientes, por lo que el acompañamiento profesional y las redes de apoyo representan elementos importantes durante estos procesos.

La conferencia concluyó con la reflexión “¿Y quién cuida de ti?”, mediante la cual se invitó a las mujeres a reconocer sus propias necesidades, establecer límites, compartir responsabilidades y asumir el autocuidado como una prioridad.

Con esta iniciativa, CIMAT reafirmó su compromiso con la promoción de una cultura de prevención que trascienda el diagnóstico oportuno de enfermedades e incluya el bienestar físico, mental y emocional de las mujeres.

“Cuidar tu mente también es cuidar tu vida” fue el mensaje que acompañó el cierre de Alerta Rosa 2026, con un llamado a mantener la prevención y el cuidado integral durante todo el año.

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