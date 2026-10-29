La Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica (Fundacam) realizará este sábado 31 de octubre su tercera jornada de prevención médica gratuita en San Juan de la Maguana.

La actividad se realizará en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de la ciudad, e iniciará a las 8:00 de la mañana, anunció la entidad en un comunicado.

La iniciativa ofrecerá consultas de cardiología, medicina interna y medicina general, así como servicios de urología, examen prostático y pruebas de PSA y Papanicolaou, ginecología, electrocardiogramas y entrega de medicamentos, detalló el presidente de la Fundacam, Tirso Roa Castillo, en un comunicado.

Castillo manifestó que la jornada busca acercar la atención médica a la comunidad y crear conciencia sobre la importancia de realizarse evaluaciones oportunas, "especialmente entre quienes, por temor o desconocimiento, nunca acuden a los chequeos de rigor".

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El especialista advirtió que al finalizar el año suelen incrementarse los eventos cardiovasculares, por lo que exhortó a las familias a prestar mayor atención al cuidado de su salud y a evitar que las evaluaciones médicas continúen siendo una tarea pendiente.

"La prevención no es un lujo, es una prioridad", expresó el presidente de Fundacam, quien destacó la necesidad de que cada persona conozca sus factores de riesgo y procure orientación médica para atenderlos oportunamente.

Castillo sostuvo que "el cuerpo humano es una creación perfecta de Dios que merece cuidado y respeto", al tiempo que lamentó que "muchos pacientes y sus familiares reaccionen cuando la enfermedad ya ha avanzado y las posibilidades de intervención son más limitadas".

Por ello, llamó a "superar el miedo a los chequeos y a asumir el cuidado de la salud como una responsabilidad individual que también repercute en el bienestar de toda la familia".

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