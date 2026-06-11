En el Día Mundial del Cáncer de Próstata, conmemorado este 11 de junio, la Sociedad Dominicana de Oncología Médica exhortó a los hombres a someterse a evaluaciones periódicas para detectar la enfermedad en etapas tempranas, cuando las probabilidades de curación superan el 99 % a cinco años.

La presidenta de la entidad, la oncóloga clínica Ángela Cabreja, señaló que el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente entre los hombres dominicanos y destacó la necesidad de fortalecer las acciones de diagnóstico oportuno.

Según datos del Observatorio Global del Cáncer citados por la especialista, en el país se registran cada año alrededor de 4,918 nuevos casos y 2,120 muertes por esta enfermedad, una de las tasas más elevadas de la región.

“La tasa de incidencia es de 86.1 por cada 100 mil habitantes entre 0 y 85 años. Cuando limitamos el rango a hombres de 20 a 79 años, la cifra sube aún más”, explicó Cabreja.

La especialista indicó que el cáncer de próstata se produce cuando las células de la glándula prostática sufren alteraciones y comienzan a multiplicarse sin control. Añadió que el riesgo aumenta después de los 50 años, aunque la mayoría de los diagnósticos se realizan entre los 40 y los 85 años.

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Entre los factores de riesgo mencionó los antecedentes familiares, las mutaciones hereditarias en genes como BRCA1 y BRCA2, así como hábitos de vida poco saludables. También relacionó la obesidad, el sedentarismo y una alimentación alta en grasas con las formas más agresivas de la enfermedad.

“La próstata es una glándula pequeña, pero cuando el cáncer está confinado a ella, las probabilidades de cura superan el 99 por ciento a 5 años. El problema es que muchos llegan tarde”, afirmó.

Cabreja sostuvo que, aunque no existe una forma absoluta de prevenir la enfermedad, sí hay medidas que contribuyen a reducir el riesgo y favorecen su detección temprana. Entre ellas citó mantener un peso saludable, realizar actividad física regularmente, llevar una dieta rica en frutas y vegetales, y evitar el consumo de tabaco y el exceso de alcohol.

La especialista consideró que uno de los principales obstáculos para el diagnóstico oportuno son las barreras culturales asociadas a los exámenes médicos. “El miedo al examen, el desconocimiento y la falsa creencia de que un examen reemplaza a otro impiden el diagnóstico temprano”.

Asimismo, señaló que los avances en investigación han permitido desarrollar tratamientos más precisos y con menos efectos secundarios para los pacientes.

Entre las recomendaciones dirigidas a la población masculina, sugirió acudir anualmente a consulta urológica a partir de los 50 años, o desde los 45 cuando existan antecedentes familiares. También recomendó realizarse tanto la prueba de antígeno prostático específico (PSA) como el tacto rectal, al considerar que ambas evaluaciones son complementarias.

“La clave es no esperar síntomas porque en etapas iniciales el cáncer de próstata no da señales”, concluyó.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más