La crisis política en Yemen aumenta. El jefe del Consejo Presidencial, Rashad al-Alimi, decretó este martes el estado de emergencia en el país por un periodo de 90 días. Según la agencia de noticias yemení Saba, esta decisión va acompañada de un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas.

Los separatistas han tomado recientemente grandes partes del país sin encontrar gran resistencia. Con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, quieren restablecer un Estado en el sur de Yemen, donde entre 1967 y 1990 existió una República Democrática Popular independiente.

Ante su avance, el Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional pidió el viernes a la coalición militar liderada por Arabia Saudita que tomara "medidas" para apoyarlo.

"Dado el peligro y la escalada…"

Como consecuencia, una coalición encabezada por Arabia Saudita atacó un cargamento de armas y vehículos de combate que era entregado en Yemen por barcos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó el martes la agencia noticiosa saudita.

En las últimas semanas, el Consejo de Transición del Sur (CTS), una fuerza respaldada por EAU que busca revivir el antiguo Estado independiente de Yemen del Sur, ha arrasado grandes zonas del país, donde expulsó a otras fuerzas gubernamentales. Estos avances han tensado las relaciones entre Arabia Saudita y EAU, que apoyan a grupos rivales dentro del Gobierno de Yemen.

"Las tripulaciones de los dos barcos desactivaron sus sistemas de rastreo y descargaron una gran cantidad de armas y vehículos de combate para apoyar a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur", informó la agencia saudita SPA.

"Dado el peligro y la escalada presentada por estas armas (…), las fuerzas de la coalición realizaron esta mañana una operación militar limitada dirigida contra armas y vehículos de combate que habían sido descargados de los dos barcos en el puerto de Al Mukalla", añadió.

Los barcos llegaron desde el puerto de Fujairah, en el este de EAU, indicó SPA. Agregó que la operación fue efectuada en cumplimiento del derecho internacional humanitario y que no hubo daño colateral.

"Entregar pacíficamente"

El ataque se dio días después de unos bombardeos aéreos sauditas contra posiciones separatistas en la provincia yemenita de Hadramawt. El ministro saudita de Defensa, Khalid bin Salman, aseguró en la red social X que las fuerzas separatistas deben "entregar pacíficamente" al Gobierno las dos regiones bajo su control.

El Gobierno de Yemen es una amalgama de grupos que incluyen a los separatistas, unidos por la oposición compartida a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Los hutíes expulsaron al Gobierno de la capital Saná en 2014 y controlan la mayor parte del norte del país.

