La agencia Ilna, citando a uno de sus periodistas, reportó "manifestaciones" en torno a varios bazares situados en el centro de la capital iraní. Los manifestantes "exigen una intervención inmediata del gobierno para frenar las fluctuaciones del tipo de cambio y definir una estrategia económica clara", añadió Ilna.

La moneda nacional, el rial, alcanzó el domingo 28 de diciembre un nuevo mínimo histórico frente al dólar, según el tipo de cambio informal del mercado negro. Este se sitúa ahora en más de 1,4 millones de riales por dólar (frente a 820 000 hace un año) y 1,7 millones por euro (frente a 855 000).

La depreciación de la moneda provoca hiperinflación y fuerte volatilidad en Irán, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro. "Continuar cualquier actividad profesional en estas condiciones se ha vuelto imposible", subraya la agencia Ilna citando a algunos manifestantes.

La fluctuación de los precios paraliza las ventas de ciertos bienes importados, ya que tanto vendedores como compradores prefieren aplazar las transacciones hasta que haya más claridad, constató la AFP.

El restablecimiento de las sanciones impacta la economía

El domingo, los vendedores de uno de los principales mercados de teléfonos móviles de Teherán ya habían cerrado sus tiendas y protestado contra esta situación, según informó Isna, otra agencia de prensa. La agencia Fars, por su parte, advirtió sobre el riesgo de que estos movimientos sean instrumentalizados con fines de desestabilización.

La economía iraní, ya debilitada por décadas de sanciones occidentales, lo está aún más desde el restablecimiento a finales de septiembre por parte de la ONU de las sanciones internacionales levantadas hace diez años, vinculadas al programa nuclear iraní.

Las negociaciones sobre este tema con Estados Unidos están estancadas, y la incertidumbre derivada de los 12 días de guerra en junio contra Israel también pesa sobre la coyuntura económica.

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, afirmó que los estadounidenses, los israelíes y los europeos libran una "guerra total" contra su país, en una entrevista publicada el sábado. El domingo manifestó su determinación de combatir la inflación y el alto costo de vida durante la presentación ante el Parlamento del presupuesto para el próximo año.

Por su parte, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, declaró que "cualquiera que acumule divisas extranjeras es un criminal y debe ser tratado con severidad".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más