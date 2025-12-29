El Pacto Verde fue sin duda el paquete de leyes europeas más ambiciosas de la legislatura pasada. En 2019, la presidenta del ejecutivo europeo Ursula Von der Leyen lo comparó entonces con la llegada del ser humano en la Luna. Buscaba por ejemplo reducir drásticamente las emisiones de CO2, proteger y restaurar la biodiversidad, favorecer la economía circular y reducir el uso de pesticidas.

Sin embargo, desde su reelección al cargo de presidenta de la Comisión Europa, la retórica de Von der Leyen ha cambiado. Si bien, promete mantener el objetivo de neutralidad de carbono para 2050, la Unión Europa privilegia ahora una narrativa de simplificación de las normas, de promoción de la competitividad de las empresas y de pragmatismo.

La Unión Europea pospuso 1 año por ejemplo su normativa pionera para vetar las importaciones de productos que proceden de zonas deforestadas. Bruselas flexibilizó también el deber de vigilancia de las transnacionales europeas, las normas serán menos estrictas para el cumplimiento de los derechos sociales y ambientales en el extranjero.

A principios de diciembre, el Parlamento europeo autorizó las controvertidas nuevas técnicas genómicas para editar semillas transgénicas en la agricultura… Y la lista de los retrocesos y medidas de flexibilización de las normas ambientales es larga, pero en esta edición de Vida en el Planeta, el podcast ambiental de Radio Francia Internacional nos centraremos en dos.

El ejecutivo europeo propone primero renunciar a una de sus medidas más emblemáticas: el veto a la venta de vehículos con motores de combustión interna. Era una decisión clave para reducir las emisiones de CO2 del sector transporte y debía aplicarse de forma incondicional en 2035. Pero la industria automotriz europea logró que se suavizará esta medida. Ya no se habla de prohibir los motores de combustión interna sino de “reducir las emisiones”.

Si se aprueba la nueva propuesta de la Comisión Europa, en lugar de la prohibición inicial, los fabricantes tendrán que reducir un 90% las emisiones de CO2 de sus ventas y podrán compensar el 10% restante. Es decir que podrán seguir vendiendo un número limitado de autos de gasolina o diésel.

De este retroceso hablamos con Nicolas Berghmans analista en políticas industriales y climáticas en el laboratorio de ideas IDDRI en París.

Escuche la entrevista:

Bruselas propuso también en diciembre flexibilizar su política sobre pesticidas. Hasta ahora la Unión tenía una política bastante estricta para limitar el uso de los pesticidas más peligrosos. Pero a petición de los lobbies agroindustriales, la Comisión Europea propuse autorizar algunas sustancias pesticidas sin límite de tiempo. De confirmarse, esto sería un giro explica Martin Dermine, director de la Red de Acción Europea contra los Pesticidas (PAN), ONG basada en Bruselas.

Esta flexibilización de las normas ambientales europeas despertó las alarmas de la sociedad civil cada vez más movilizada y sensibilizada contra los efectos nocivos pesticidas en el continente.

