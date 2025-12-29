El encuentro en la lujosa residencia de Mar-a-Lago ocurre a pedido de Netanyahu, según Trump, en medio de temores de algunos funcionarios de la Casa Blanca de que tanto Israel como Hamás estén dilatando la segunda fase del alto el fuego. Trump por su parte, afirma estar ansioso por anunciar un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Según la Casa Blanca, los dos gobernantes se reunirán a las 13H00 locales (18H00 GMT) y en el encuentro, Netanyahu abordaría la segunda fase del acuerdo, que implica para el Estado hebreo garantizar que "Hamás quede desarmado y Gaza desmilitarizada", indicó el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

Netanyahu también tendría en la mira conversaciones sobre Irán, según reportes, el líder israelí tratará de presionar por más ataques estadounidenses contra el programa nuclear de Teherán. Netanyahu planteará "el peligro que Irán representa no solo para la región de Oriente Medio, sino también para Estados Unidos", afirmó Bedrosian antes de volar con el primer ministro israelí.

En los últimos meses, funcionarios y medios de comunicación israelíes expresaron su preocupación acerca de que Irán estaba reconstruyendo su arsenal de misiles balísticos tras ser atacado durante la guerra con Israel en junio. Sin embargo, Sina Toossi, investigador del Centro de Política Internacional (CIP) en Washington, afirmó que la insistencia de Trump en que los ataques estadounidenses de junio destruyeron el programa nuclear de Teherán había "eliminado la justificación histórica más poderosa de Israel para el apoyo estadounidense a la guerra con Irán".

El foco de Netanyahu en los misiles iraníes es "un intento de crear un nuevo casus belli", declaró Toossi.

Por su parte, Irán denunció el lunes la información como una "operación psicológica" contra Teherán, enfatizando que estaba plenamente preparado para defenderse y advirtiendo que una nueva agresión "tendría consecuencias más severas" para Israel.

El plan de Gaza

El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso al poder, pero su administración y los mediadores regionales quieren mantener el impulso.

El momento de la reunión con Netanyahu es "muy significativo", dijo Gershon Baskin, copresidente de la comisión de construcción de paz Alliance for Two States, quien ha participado en negociaciones secretas con Hamás. "La fase dos tiene que empezar", declaró añadiendo que cree "que los estadounidenses se dan cuenta de que ya es tarde porque Hamás ha tenido demasiado tiempo para restablecer su presencia".

La primera fase del acuerdo de tregua implicó que Hamás liberara a los rehenes restantes, tanto muertos como vivos, del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Hamás ha devuelto a todos salvo el cuerpo de un rehén, mientras ambas partes denuncian frecuentes violaciones del alto el fuego.

En la segunda etapa está previsto que Israel se retire de sus posiciones en Gaza, mientras que Hamás debe deponer las armas, un importante punto de fricción para el movimiento islamista. Además, una autoridad interina debe gobernar el territorio palestino y se desplegará la fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés).

El medio estadounidense Axios informó el viernes que Trump quería convocar la primera reunión de un nuevo "Consejo de Paz" para Gaza, que él presidiría, en el foro de Davos en Suiza, en enero. Pero señaló que altos funcionarios de la Casa Blanca estaban cada vez más exasperados porque consideran que Netanyahu hace esfuerzos para frenar el proceso de paz. "Cada vez hay más señales de que la administración estadounidense se está frustrando con Netanyahu", dijo Yossi Mekelberg, experto en Oriente Medio del centro de estudios con sede en Londres Chatham House.

"La pregunta es qué va a hacer al respecto (…) porque la fase dos ahora mismo no avanza", añadió. Israel también continúa atacando objetivos de Hamás en Gaza y de Hezbolá en Líbano a pesar del alto el fuego allí.

Mekelberg señaló que Netanyahu podría estar intentando desviar la atención de Gaza hacia Irán justo cuando Israel entra en un año electoral. "Todo está relacionado con mantenerse en el poder", aseguró el experto, refiriéndose al primer ministro israelí.

Con AFP

