RFI. Si bien admitió que las negociaciones todavía pueden tomar semanas, el presidente Trump se mostró optimista sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania tras reunirse con su homólogo ucraniano en Florida. Trump habló de avances reales, en particular en el expediente del Donbass, aunque no se sabe con precisión cuáles son esos progresos. Volodímir Zelenski, por su parte, afirma que el 90 % del plan de paz estadounidense, compuesto por 20 puntos, ya ha sido aprobado. Persisten, sin embargo, varios puntos espinosos. ¿Cree usted que se puede hablar de auténticos avances?

Trump ha sido fiel a sí mismo, pero también ha demostrado una clara determinación para lograr un acuerdo de fin de guerra, es decir, no suelta el tema. Lleva un año intentando conseguir ese acuerdo. Insisto: un acuerdo de fin de guerra no es necesariamente un acuerdo de paz, como Gaza nos lo ha recordado. Trump también ha subrayado el papel clave de los europeos. Y eso es importante, porque ahora están omnipresentes en las discusiones. Los europeos consideran que Zelenski es uno de los suyos y, de manera evidente, son ellos quienes actúan como garantes de las garantías de seguridad. Son ellos quienes las van a proporcionar, con el apoyo de los estadounidenses. Pero serán los europeos quienes garanticen el acuerdo que se firme. Y diría que, de algún modo, nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo. Un acuerdo es posible en las próximas semanas.

RFI. ¿Por qué cree usted en esa posibilidad en este momento?

Por varias razones. La primera, y principal, es que no habrá una salida militar a este conflicto. Rusia intenta hacer creer que puede ganar, pero en realidad avanza a paso de tortuga. El mes pasado conquistó 160 kilómetros cuadrados en el Donbass. Le faltan todavía 6.000. Eso significa que necesitaría entre tres y cuatro años de guerra solo para conquistar el Donbass. Ucrania está exhausta tras cuatro años de guerra, con bombardeos diarios. Por lo tanto, ambos bandos tienen interés en encontrar una salida. Pero, evidentemente, a la hora de negociar, cada uno afirma lo contrario. Los ucranianos dicen que pueden resistir durante 200 años, y los rusos sostienen que están ganando, lo cual es absolutamente falso en ambos casos. Lo importante es que están inmersos en una dinámica iniciada por Trump, pero que no deja de ser quien impulsó esta lógica de decir que hay que salir de esta guerra. Los europeos están desempeñando su papel. Por consiguiente, sí, un acuerdo es posible. La cuestión es que Trump quiere ese acuerdo a cualquier precio. Y no debe ser un acuerdo que se haga en detrimento de los europeos y de su seguridad. Incluyo a Ucrania dentro de esa ecuación.

RFI. ¿Por qué las reivindicaciones territoriales de Rusia sobre el Donbass constituyen uno de los principales puntos de bloqueo? En los últimos días se ha dicho que Ucrania ha perdido algo de terreno en esa región, incluida la ciudad estratégica de Siversk.

Es, en efecto, un punto clave de la negociación. Rusia exige que se le concedan los 6.000 kilómetros cuadrados que su ejército no ha logrado conquistar. Eso representa nada menos que el 20 % de la región de Donetsk. No es poca cosa. Al ritmo actual de la ofensiva rusa, necesitarían todavía entre dos y tres años de combates para, quizá, lograrlo. Sin embargo, los ucranianos han defendido esos territorios al precio de su sangre durante cuatro años. Evidentemente, no tienen ninguna intención de ofrecérselos a Vladimir Putin, pese a sus declaraciones. Dicen: "Si hemos resistido, ha sido precisamente para impedir que obtenga esta parte del Donbass". La opción que han encontrado los ucranianos, siguiendo el consejo de los europeos, consiste en decir: en lugar de retirarnos de esta zona y entregársela, vamos a convertirla en una zona desmilitarizada, una DMZ, una zona económica libre, retomando los términos del entorno de Putin, que solo piensa en hacer negocios. El interés de esta medida es que permite, desde el punto de vista jurídico, no ceder el territorio, pero reconocer que es preferible retirarse de él, siempre y cuando los rusos hagan lo mismo. Y ahí es donde todo se atasca: ahí es donde la negociación se empantana.

RFI. Porque Putin no quiere ni oír hablar de ello…

Así es. "Todo me pertenece", dice Putin. Según él, todos los territorios que en algún momento formaron parte del Imperio ruso le pertenecen. En ese punto, Putin hiela la sangre de todos los europeos. Hay que recordar que, en su mente, el este de Finlandia, los países bálticos, una parte de Polonia y de Rumanía también le pertenecerían. Por lo tanto, cabe preguntarse si, más allá del acuerdo que probablemente se alcance en las próximas semanas, Putin se detendrá realmente en el Donbass. Tras cuatro años de guerra y cientos de miles de muertos, es difícil de imaginar. Para los europeos, la cuestión es lograr un acuerdo que no se haga a costa de los ucranianos y que sea duradero. Y eso va a ser difícil. Esto tiene una consecuencia mayor: los europeos se ven obligados a replantearse su seguridad. Ya no pueden apoyarse únicamente en el paraguas estadounidense, en particular a causa de Donald Trump.

