Por Ivonne Sánchez

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), con sede en Estados Unidos, es la asociación profesional más grande del mundo que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica.

Con más de 13.000 socios, de los cuales más del 60% reside fuera de Estados Unidos, LASA reúne a expertos de diversas disciplinas.

Este año, el congreso anual de LASA2026 tuvo lugar en la ciudad de París, del 26 al 30 de mayo 2026.

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"Resistencia de las mujeres frente a las desapariciones y violencia de género"

Una de las ponencias presentadas fue la de la Doctora Gabriela Gómez Rodríguez, ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordina un Observatorio de Ficción Televisiva en México junto con David Gonzalez.

Ponencia de la Dra. Gabriela Gómez en el marco del congreso LASA2026, París, Francia.

La ponencia aborda el tema de la violencia y las desapariciones forzadas en México y cómo esta triste realidad ha sido llevada a la pantalla a través de películas y documentales para la plataforma Netflix.

Dos ejemplos, la película Ruido de Natalia Beristain del 2022 y el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo del director mexicano Carlos Pérez Osorio, y estrenada en 2020 en la plataforma Netflix.

Abordar esta problemática a través de la pantalla, ¿ayuda a una mayor concientización o por el contrario, existe el riesgo de una banalización? Es lo que le preguntamos a la académica Gabriela Gómez Rodríguez:

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