Por Ivonne Sánchez
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), con sede en Estados Unidos, es la asociación profesional más grande del mundo que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica.
Con más de 13.000 socios, de los cuales más del 60% reside fuera de Estados Unidos, LASA reúne a expertos de diversas disciplinas.
Este año, el congreso anual de LASA2026 tuvo lugar en la ciudad de París, del 26 al 30 de mayo 2026.
"Resistencia de las mujeres frente a las desapariciones y violencia de género"
Una de las ponencias presentadas fue la de la Doctora Gabriela Gómez Rodríguez, ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordina un Observatorio de Ficción Televisiva en México junto con David Gonzalez.
La ponencia aborda el tema de la violencia y las desapariciones forzadas en México y cómo esta triste realidad ha sido llevada a la pantalla a través de películas y documentales para la plataforma Netflix.
Dos ejemplos, la película Ruido de Natalia Beristain del 2022 y el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo del director mexicano Carlos Pérez Osorio, y estrenada en 2020 en la plataforma Netflix.
Abordar esta problemática a través de la pantalla, ¿ayuda a una mayor concientización o por el contrario, existe el riesgo de una banalización? Es lo que le preguntamos a la académica Gabriela Gómez Rodríguez:
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