En un multitudinario encuentro con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la más antigua del país, la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado clamó por certezas de una fecha para elecciones presidenciales que permitan recuperar la soberanía popular y nacional.

La "transición que busca el reencuentro anhelado entre los venezolanos" será con "verdad sin rencor y la justicia sin venganza", aseguró Machado durante su mensaje a la nación ante unos 3.000 estudiantes.

Tras escuchar inquietudes de los estudiantes, la también líder opositora venezolana habló de su meta de construir una república liberal democrática, donde cada ciudadano pueda gozar de libertades individuales y oportunidades.

El discurso de 30 minutos que delineó los trazos gruesos de una propuesta de candidatura, no incluyó una respuesta formal al acuerdo militar entre Estados Unidos y Venezuela, firmado la semana pasada, pero sí una afirmación sobre las fuerzas Armadas a las que ella aspira para su país. En particular, unas fuerzas armadas dedicadas a la defensa de "la integridad del territorio, así como la contención y mitigación de las amenazas que nos acechan, tales como el crimen organizado internacional o el narcoterrorismo".

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"Institución armada desideologizada"

"Tendremos una institución armada, profesional, responsable, desideologizada, adaptada a los desafíos de un mundo complejo e integrada al hemisferio occidental", sostuvo.

Machado reiteró que considera Estados Unidos un aliado estratégico para Venezuela y afirmó que la relación entre ambos países debería ser con valores compartidos de estados soberanos. Al terminar su discurso fijó posición sobre los acuerdos entre el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes opositores para modificar leyes que le pudieran permitir a ella competir en elecciones.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, muy popular en Venezuela, ha estado presionando al gobierno interino respaldado por Estados Unidos para que celebre elecciones libres el año próximo, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en enero pasado.

Desde la caída de Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha alineado los a intereses de Venezuela con Washington con la aprobación de leyes para abrir al capital privado los sectores de los hidrocarburos, la minería y la electricidad.

Rodríguez también selló un acuerdo con el que le cede el 20% de sus gigantes reservas de petróleo y otro para cooperación militar.

Machado, que salió de la clandestinidad en Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel de la Paz, ha dicho que su regreso al país busca movilizar a la sociedad.

La líder opositora, que regresó tras un exilio de 10 meses, ha convocado para este jueves una gran consulta nacional con asambleas vecinales, cuyas conclusiones se sumarán en la plataforma digital Punto de Acuerdo para construir consenso en los grandes temas nacionales.

Con información de la AFP

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