De nuestra enviada especial a Cisjordania, Janira Gómez Múñoz.

233 ataques israelíes contra el sector médico palestino de urgencias, solo en 2025 y solo en Cisjordania ocupada (que comprende también Jerusalén Este).

En la alcaldía de Aqraba, en una sala llena de prensa internacional, el veterano Jomaa Omran escucha cómo las agresiones a conductores de ambulancia y paramédicos como él se han triplicado en tres años, a raíz del 7 de octubre de 2023, y ya no se limitan a registros humillantes por parte del Ejército israelí o a pasos y checkpoints cerrados, que impiden el libre movimiento en el territorio.

Le pasó hace tres semanas con un joven que se desangraba y al que intentaba llevar al hospital, a través del cruce de Awarta.

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"El Ejército nos ordenó frenar. Uno de los soldados cogió una piedra y golpeó la ambulancia. Me apuntó con el arma y me gritó 'cállate'. Me callé. Esperamos 45 minutos. Temí que el chico se me muriera. Tomó mi identificación, y de no haber sido por eso, el joven habría muerto", declara Omran, voluntario en la población de Huwara.

Además de los retrasos y las amenazas, se suceden los impedimentos para llegar hasta pacientes heridos o enfermos, al punto de dejarlos morir.

Es lo que relata el propio alcalde de Aqraba, en la gobernación de Nablus, en la que la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI) presenta su informe 'Llegar, atender, sobrevivir: los ataques de Israel contra ambulancias, personal sanitario y los servicios de urgencias en Cisjordania'.

"Vi cómo colonos atacaban a un cadáver. Uno de los hermanos intentaba proteger a su hermano usando su propio cuerpo. Había muchísimos soldados en el lugar, y no hicieron nada", señala Salah Al-Deen Jaber.

"En las ambulancias somos objeto de crímenes muy graves; al extremo de asesinatos y ataques directos", sentencia Bashar Qaryouti, conductor de ambulancia y paramédico en Qaryout.

Lo afirma a conciencia. En abril de 2024, colonos israelíes mataron a su compañero Mohammed Awad Allah, de 50 años, mientras transportaba a palestinos heridos. Y a él, colonos y soldados, han intentado matarlo hasta cinco veces.

"Los colonos han dañado nuestro vehículo más de una vez y han intentado quemarnos vivos dentro. Cuando salgo para una misión (…) pienso que no volveré a casa. Por eso siempre me despido de mi familia"

Bashar y Jomaa son voluntarios. A raíz de una mayor presencia de colonos, hay poblaciones a las que las ambulancias ya no tienen acceso, porque es muy peligroso. Como el resto de los 25 entrevistados, sufren ansiedad, trastornos del sueño y miedo. Uno de los impactos, en un panorama mayor, como indica Imran Anati, autor principal del informe.

"Hay una relación entre la ocupación militar, la fragmentación territorial, la violencia de colonos y el derecho a la atención sanitaria de urgencia".

Anati acusa, en esencia, una "erosión sistemática" de la atención médica en Cisjordania ocupada.

"Desde el 7 de octubre, hemos sido testigos de una peligrosa escalada. Ya no se trata solo de que el acceso al hospital esté bloqueado; las personas que intentan salvar vidas están siendo atacadas deliberadamente. Los testimonios que hemos recopilado revelan cómo soldados y colonos israelíes atacan al personal de emergencias y le impiden llegar hasta los heridos, incluso cuando cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No se trata de incidentes aislados, sino de un ataque sistemático contra la atención médica de emergencia palestina, del cual Israel es responsable".

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