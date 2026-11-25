La protesta deja imágenes de barcos amarrados en los puertos, centros de educación secundaria cerrados y restricciones en el transporte publico de las principales ciudades del país.

Los vuelos operaran con normalidad, después de que los tribunales declaran ilegal la huelga en el sector aéreo, aunque se han cancelado algunas conexiones nacionales. En total, hay 70 manifestaciones convocadas en todo el país.

Entre las principales reivindicaciones, los sindicatos exigen subidas salariales para recuperar el poder adquisitivo, la restitución de las pagas extraordinarias de Navidad y Semana Santa y la contratación del personal fijo en sanidad, educación y servicios sociales.

Dimitris Fasulis, profesor de la Universidad de Atenas, ha acudido a la manifestación para protestar por la falta de inversión para investigación y los bajos salarios de los profesores: “Existe una infrafinanciación crónica y una situación de burla constante respecto a nuestros salarios: un ministerio reconoce que nuestras reivindicaciones son justas, mientras que otro se niega incluso a recibirnos”.

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Un miembro de ADEDY explica que “la eliminación de las pagas extraordinarias es una injusticia. Es una de las pocas medidas de asuteridad que todavía no se ha revertido. Actualmente los salarios de los funcionarios son muy bajos, aproximadamente un 15% por debajo del sector privado”.

También reclaman medidas contra el encarecimiento de la vida y la pobreza energética, como la eliminación del IVA en los alimentos básicos y de los impuestos especiales sobre los combustibles.

Grecia debería registrar este año un crecimiento del 1,8%, frente al 1,1% en toda zona del euro, según la Comisión Europea.

Muchos griegos se enfrentan además a un fuerte aumento de los precios de los bienes raíces y a una inflación que se aceleró considerablemente al 5,7% interanual en octubre, según cifras oficiales.

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