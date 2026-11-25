Desde el mes de septiembre, el Museo de Atropología e historia de la Ciudad de México expone el Códice Azcatitlán. Un documento invaluable que cuenta la historia de los Mexicas, considerado como uno de los testimonios más importantes de la historia autóctona de México. Desde hace 186 años estaba en París. Con motivo del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) prestó hasta diciembre esta pieza. A México, le gustaría recuperarla definitivamente y recuperar el Códice Borbonicus, un calendario azteca conservado en la Asamblea Nacional de París.

"Es una relación que se está construyendo, explica Blanca Jiménez Cisneros, Embajadora de México en Paris. De hecho, también México prestó un códice que se está presentando en la BNF. Nunca había salido, solamente en una ocasión anterior a Inglaterra. Se trata de compartir este conocimiento. Y hay que ver también que México todavía estas civilizaciones no están muertas. Son códigos de civilizaciones vivas y tienen un significado para ellas. Por eso el interés."

Inclusive la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado el deseo de recuperar el Códice en "un país que reconoce las culturas como iguales. Tienen un derecho total y se se está apoyando el deseo que ellos tienen de recuperar sus posesiones que son de ellos y que siguen utilizando. Porque en esos códices vienen muchas cosas de la vida diaria, de la práctica, del conocimiento y de ceremonias."

"Una nueva etapa en la relación entre Francia y México"

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Este préstamo mutuo marca "una nueva etapa en la relación entre Francia y México", que se inscribe en un movimiento más amplio de reconocimiento del origen de centenas de piezas exhibidas en museos franceses e incluso el retorno a su país de origen. La restitución de piezas arqueológicas siendo un punto de fricción entre las capitales.

La exposición de los códices en ambas capitales forma parte de un nutrido programa de eventos que celebran el lazo entre los dos países. Si las citas culturales abundan, lo científico y lo económico tienen su protagonismo. De hecho, en mayo del 2026 se adoptó un plan bilateral de modernización de la asociación estratégica entre los países para aprofundizar relaciones económicas. La inversión francesa en México creció un 10% frente a 2024; unas 600 empresas francesas emplean directamente a 215.000 personas.

"También tenemos toda la participación de estratégica franco-mexicana en el campo empresarial. México tiene un programa de inversión de 232 millones de dólares en seis años, con inversión pública privada y mixta, en la cual estamos participando con empresas francesas", agrega Jiménez Cisneros insistiendo en una simetría de la relación con objetivos diplomáticos conjuntos: "Tenemos una iniciativa para limitar el derecho del uso de veto en el Consejo de Naciones Unidas. Me parece que esa es una aspecto que posiciona muy bien a ambos países."

El caso Cassez, espina en el zapato franco-mexicano

El marco del bicentenario es muy cómodo para recordar lo próspera que es esta amistad. Pero no se puede hablar de celebración sin recordar un episodio de alta tensión diplomática. En el 2011, en México, se confirma en segunda instancia la condena de la francesa Florence Cassez por secuestro y delincuencia organizada. Su arresto, que fue una puesta en escena para la televisión, fue muy polémico.

Al anunciarse la condena, el presidente francés de la época, Nicolas Sarkozy, decide dedicarle el año de México en Francia a Florence Cassez, lo que desencadena una crisis diplomática sin precedente que culmina en la anulación de la celebración, México considerando que Francia no tenía por qué inmiscuirse en sus asuntos judiciales, por mucho que se tratara de una francesa, que finalmente será liberada.

Agua tuvo que correr bajo el puente para remendar la relación: "Hay muchas evidencias de que fue un reto realmente superado. Prueba de esto, la reciente visita del presidente Emmanuel Macron a México con una gran comitiva por parte de Francia, una gran recepción por parte de México y luego la organización de los bicentenarios en México, con la participación de todas las secretarías acompañando a la Embajada de Francia."

"Es como una relación, podemos decir hasta de pareja, hay días buenos, hay días malos. Los dos países viendo a futuro con amplias posibilidades de colaboración, máxime que ahora tenemos nosotros nuestro Plan México y Francia tiene su Plan 2030 que se alinean completamente el nuestro con una visión de prosperidad compartida que es una nueva forma de ver la prosperidad que se puede compartir tanto entre países como entre diferentes clases sociales", apunta la Embajadora de México en Francia. La visita de Emmanuel Macron fue la primera de un presidente francés desde el 2014.

La celebración no escapó a su polémica. En el lanzamiento de su campaña, Marine le Pen la presidenta del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, y candidata favorita a la presidencial del próximo año habla de "mexicanizacion" de Francia al evocar la lucha contra el narcotráfico en su país. El comentario llegó hasta la mañanera de Claudia Sheinbaum.

Para la representación diplomática, "esto se toma de manera muy abierta y como dice la la Presidenta, hay que estar informados. Podríamos decir también que Francia se está "mexicanizando" al celebrar cada vez más el Día de Muertos. O sea, yo creo que hay una diferentes manera de ver".

La comunidad de unos 50.000 franceses en México y de 60.000 mexicanos en Francia juzgará. Las celebraciones del bicentenario se prolongarán hasta el 2027.

#EscalaenParís también está en redes

Un programa coordinado por Julia Courtois, realizado por Yann Bourdelas y Hadrien Touraud.

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