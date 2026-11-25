"Proponemos llamar a las cosas por su nombre, pues de lo que se trata no es de la presunción de defensa propia, sino de un permiso para matar", advirtió Thomas Dessous, senador del grupo ecologista opuesto a la ley, durante la sesión parlamentaria que terminó adoptando, por 205 votos a favor y 110 en contra, la ley que permite a policías y gendarmes disparar sin siquiera realizar las advertencias previstas por la ley, sin diálogo, sin grabaciones de audio y sin testigos directos.

Muy esperado por los sindicatos de la policía y gracias al apoyo de la derecha, mayoritaria en el Senado, el centro y la extrema derecha de Agrupación Nacional, el texto fue aprobado pese a las críticas y la preocupación del conjunto de la izquierda, buena parte de los magistrados y de la sociedad civil -entre ellos, organizaciones de defensa de Derechos Humanos y colectivos de familiares de víctimas de violencia policial. Más de 720.000 ciudadanos firmaron una petición en contra de este proyecto de ley.

La ley aprobada establece que "Cuando hagan uso de sus armas, se presumirá que los agentes de la Policía Nacional y los militares de la Gendarmería han actuado en condiciones de absoluta necesidad y estricta proporcionalidad". La presunción de inocencia podrá ser refutada en cualquier momento mediante cualquier prueba, agrega el texto. Pero no será más el Estado el que tenga que demostrar que sus agentes actuaron dentro del marco de la ley. Serán las víctimas, o sus familiares, quienes deberán probar que

el uso de las armas no estaba justificado. La búsqueda de la verdad en las investigaciones se volverá aún más compleja, alegan los detractores de la ley.

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Para Amnistía Internacional (A.I.) "Estar en contra de esta ley no significa estar en contra de los policías, sino estar en contra de una ley que atenta contra el estado de derecho". Según la ONG de defensa de derechos humanos lo que cambia esta ley no es la protección de los policías, sino la dificultad que tienen las víctimas para demostrar que un disparo fue ilegal. "Se podría generar aún más desconfianza entre la policía y la población, una confianza que ya está debilitada", advierte A.I.

Entrevistado por Radio Francia Internacional (RFI), Romain Ruiz, penalista del Colegio de abogados de París y defensor de jóvenes víctimas de violencia policial, juzga la ley como ilegal, inconstitucional y violatoria del derecho europeo, “Por supuesto que esta ley es políticamente inaceptable y jurídicamente insostenible. Es ilegal porque se está modificando una presunción que ha sido la base del Código Penal durante 200 años: aquella que establece que no se puede presumir la impunidad; eso no es posible, se está dando un giro radical. Y por esa sola razón, que en mi opinión es suficiente, esta ley es inconstitucional”.

Un viejo anhelo de la extrema derecha

"Estamos ante una escalada represiva pre fascista que, de hecho, se está adaptando de manera anticipada a la posible llegada de la extrema derecha a Francia, estima Ruiz.

Ya en 2007, el líder de la ultraderecha Jean-Marie Le Pen abogaba por la "presunción de legítima defensa". Se trata de «una reivindicación que venimos planteando desde hace mucho tiempo», confirma Edwige Díaz, miembro de Agrupación Nacional, partido de extrema derecha que quería incluir el texto en el parlamento el 10 de diciembre. Pero el gobierno de Emmanuel Macron se le adelantó.

Según el medio independiente de investigación Médiapart, el propio presidente de la Cámara Alta Gérard Larcher, del partido Conservador, instó al gobierno a incluir el texto en el orden del día durante su tiempo parlamentario para no conceder una victoria simbólica a la extrema derecha, al tiempo que se aseguraba de que la ley fuera aprobada.

"Cuando un gobierno somete a votación el programa de la extrema derecha para quitarle terreno, no la combate. Organiza su victoria ideológica", fustiga la líder de los senadores ecologistas, Mélanie Vogel. Su par socialista en el Senado, Patrick Kanner, acusa al ejecutivo de remachar "un nuevo clavo en el ataúd de la República".

“¡Este no es el texto del RN!”, ha refutado el ministro del interior Laurent Nunez visiblemente molesto. Y asegura que esta ley "nunca impedirá que se inicie una investigación".

La protesta social en la mira

La aprobación del texto se produce, además, en un momento en que el tema de la violencia policial ocupa un lugar central en el debate, especialmente a raíz del movimiento social que exige mejores condiciones de estudio y protesta contra el alto costo de vida.

Dado que las intervenciones durante las operaciones de mantenimiento del orden han provocado lesiones graves a varios manifestantes y que el número de detenciones y de personas bajo custodia policial se disparó al inicio del movimiento, la exigencia de transparencia en las investigaciones sobre los agentes de las fuerzas de seguridad y la sanción de posibles abusos deben ser la regla absoluta, señala Romain Ruiz, quien defiende a varios jóvenes víctimas de la violencia policial en los dos meses que lleva la protesta social.

"La aprobación de esta ley tendrá consecuencias para todas las personas que se encuentren entre la bala de un policía y la vida humana, como los niños que saldrán a manifestarse y que hoy podrían ser asesinados por la policía con total impunidad", advierte el abogado.

Ciegos, amputados, mutilados. Mas de 170 adolescentes han sido heridos por la policía desde fines de septiembre en las manifestaciones juveniles y bloqueos de liceos en por de una escuela digna.

«Las fuerzas del orden necesitan apoyo», explicó la senadora de derecha Lauriane Josende, ponente de esta propuesta de ley que, según ella, les dará a los policías «más facilidad para defenderse». De hecho, los sindicatos de policías han apoyado el texto al mismo tiempo que se movilizan para lograr un aumento de su prima de riesgo tras semanas de protestas estudiantiles y sociales.

En 2017, el legislativo francés ya amplió las condiciones en las que policías y gendarmes pueden hacer uso de las armas. Desde entonces, el número de personas asesinadas durante una intervención policial se ha disparado. Solo en los primeros cinco meses de 2026, se registraron 22 muertes. En 2025, 49 personas murieron tras una intervención de las fuerzas del orden. datos del informe La policía mata de los periodistas de Basta! que registran todas las intervenciones policiales mortales en una base de datos y cuentan las historias de estas muertes.

La izquierda francesa confía ahora en el último baluarte que le queda: el Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad del texto con la Carta Magna del país.

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