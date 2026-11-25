Un hombre, frente a la cámara, con el torso desnudo y detrás de una fogata, corta con su gran cuchillo la pieza de carne que está comiendo. Es de noche, retumba la tormenta y los relámpagos surcan el cielo. El hombre es Misael Saavedra. Desde La libertad, en 2001 (seleccionada en Cannes en la sección «Una cierta mirada»), en la que ya era el protagonista, han pasado 25 años. Ha engordado un poco, pero su vida no ha cambiado, al menos en las primeras secuencias de la película.

Misael ha pasado de una tienda de campaña a una cabaña de madera y ha comprado una motosierra. Pero su existencia sigue siendo igual de dura. Vive en medio de la naturaleza que explota, en las sierras pampeanas, en el oeste de Argentina, explica Lisandro Alonso, bajo una luz cruda. Una zona semiárida donde el bosque alterna con vastas extensiones de cultivos o de ganadería extensiva. Una vegetación de pequeños árboles que tala para fabricar postes rústicos.

Más allá del naturalismo

La cámara acompaña a Misael en sus tareas cotidianas, incluso las más prosaicas, en simbiosis con una naturaleza en la que resuenan el murmullo de las hierbas secas y el canto de los pájaros. Uno acaba casi por sentir con él las picaduras de los insectos y el calor… Es una vida donde no abundan los diálogos, pues, al mismo tiempo, ¿con quién hablar? Los vecinos son escasos y las conversaciones se limitan a lo esencial. El resto de la humanidad se reduce al sonido estridente de la radio y al estanciero que le presta su vehículo para ir al pueblo o entregar sus postes.

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De una película a otra, las mismas secuencias se repiten: la camioneta que le prestan, las compras en el mismo almacén del pueblo, los mismos caminos de tierra, el mismo perro blanco y apático con aspecto de ternero. Sobre todo, una gran sensación de soledad que acentúan los largos planos secuencia tan apreciados por el cineasta. Los hombres han cambiado un poco, pero, por lo demás, hay pocas novedades. Un espacio y un tiempo dilatados que remiten a una frase pronunciada por un anciano indígena en otra película de Alonso, Eureka (2023): “El tiempo es una ficción inventada por los hombres”. En este caso, es una ficción inventada por el cineasta.

Misael tiene una familia. En la primera película, lo vemos llamar desde la cabina telefónica del pueblo para saber cómo están los suyos y se habla de una tal Micaela. En este nuevo largometraje, una Micaela irrumpe en la vida cotidiana del leñador: le avisan a Misael de que debe acoger a su hermana, que padece trastornos mentales, porque la institución en la que vive va a cerrar sus puertas por falta de fondos. El médico y una enfermera le explican cómo cuidarla. « Mientras rodábamos, el Gobierno decidió reducir drásticamente las ayudas económicas destinadas al tipo de instituciones psiquiátricas que se ven en la película. Hay gente a la que echan a la calle. Lo que está ocurriendo actualmente en Argentina me inspiró para imaginar lo que le sucede a Misael en la película, como una especie de metáfora”, explica Lisandro Alonso en el dossier de prensa de la película. No hay rebeldía en los protagonistas, solo una sensación de abatimiento que aflora, incluso de fatalidad. « Se fueron todos», repite Micaela como un mantra. Se fueron de una región abandonada a su suerte, donde los comercios cierran y los trenes ya no paran.

¿De qué «libertad» estamos hablando?

Micaela, que quizá exista en la vida real de Misael Saavedra, es interpretada por la actriz chilena Catalina Saavedra, que destacó, entre otros, por su papel en La nana, de Sebastián Silva. Micaela vive en su mundo, observa las plantas y escucha el canto de los pájaros. La cámara la sigue en su descubrimiento profundamente sensorial del bosque. La vemos acariciar la corteza de los árboles que tala su hermano, ella que ha vivido tanto tiempo encerrada. Si Catalina Saavedra interpreta un papel y participa en una puesta en escena, no es el caso de Misael, que vive su propia vida, aunque debe adaptarse a la presencia de esta intrusa que, a fin de cuentas, no resulta tan molesta… Entonces, como en el primer largometraje del mismo nombre, uno se pregunta: ¿por qué este título y de qué libertad se trata? Recordamos el famoso eslogan de campaña del presidente argentino Javier Milei: «¡Viva la libertad, carajo!». ¿De la libertad de vivir a su antojo en la naturaleza, en una especie de aventura de Robinson Crusoe de los tiempos modernos que se desdoblaría con la aparición de un segundo personaje? ¿De la libertad de verse exento de obligaciones materiales o administrativas debido a su aislamiento y a su precariedad? Pero ¿han elegido Misael o Micaela su precariedad? «La libertad es una ilusión», declara el director. Le corresponde al espectador formarse su propia opinión después de dejarse cautivar, por los ojos y los oídos, por esta película a la vez depurada y densa.

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