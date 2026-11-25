El medio de comunicación hutí Almasirah informó a primera hora de un "ataque contra el puerto de Hodeida", uno de los principales de Yemen y cuyo control reclaman los combatientes yemeníes.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que había pedido a los "civiles" que evacuaran Hodeida, confirmó posteriormente que había "atacado capacidades operativas en el puerto" de esa localidad.
El portavoz militar hutí Yahya Saree respondió amenazando a Riad con represalias.
"El puerto de Yeda y todos los demás puertos enemigos en el mar Rojo se convertirán en objetivos de nuestras fuerzas si el enemigo lleva a cabo sus amenazas de bombardear el puerto de Hodeida", escribió en la plataforma de mensajería Telegram.
El vocero instó a las personas que se encuentran en esos puertos a "evacuarlos de inmediato" y a los armadores a retirar sus embarcaciones.
Los hutíes, combatientes proiraníes que controlan gran parte de Yemen, han intensificado los ataques contra Arabia Saudita, a la que acusan de apoyar a las fuerzas gubernamentales yemeníes.
El martes atacaron la torre más alta de Riad, dejando 11 heridos, y se preparan para atacar Adén, en el sur de Yemen, donde tiene su sede el gobierno reconocido por la comunidad internacional, según este último.
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