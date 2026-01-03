Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas, constataron periodistas de la AFP en la capital venezolana.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Maduro "están contados".

En un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro Venezuela denunció una "gravísima agresión militar" de EEUU.

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

A las 02H38 (06H38 GMT), una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

"Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones", cuenta a la AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en el este de Caracas.

"Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando", dijo una pensionada de 67 años que pidió anonimato. "Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas", cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, cuenta que "está sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos". "Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (…) contra los aviones que están sobrevolando por aquí".

"Integridad territorial"

En la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas, también se registraron explosiones cerca de las 02H00 locales. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. "El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios", dijo el mandatario.

Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.

