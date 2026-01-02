Fueron los empleados de una empresa de reparto quienes alertaron, hace dos meses, a la gendarmería de Bouc-Bel-Air, en las Bouches-du-Rhône, tras descubrir un paquete de China que contenía una muñeca con aspecto infantil. El destinatario era un hombre de 56 años, que ya había sido condenado por agresión sexual.

"Una muñeca sexual que representa a un niño, ordenada por un hombre de 56 años ya condenado por delitos sexuales, es la demostración de que estos objetos alimentan impulsos pederastas", denunció la alta comisionada para la Infancia, Sarah El Haïry.

Una veintena de detenciones

El demandado había realizado un pedido en el sitio hydoll.fr, un sitio de muñecas sexuales de Hong Kong. El hombre está siendo juzgado por el delito de "posesión de la imagen o representación de un menor de naturaleza pornográfica". Se enfrenta a cinco años de prisión y a una multa de 75.000 euros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Este juicio forma parte de una operación mayor. Tras la controversia en torno a Shein y Temu, el sistema judicial francés ha reforzado su control sobre los compradores. El 15 de diciembre, un hombre fue condenado en Tarbes a dos años de prisión. El acusado también admitió ser culpable de agresión sexual a un menor.

A mediados de diciembre, una veinte personas fueron detenidas en Francia. Según el periódico Libération, los sospechosos eran todos hombres y cinco de ellos eran conocidos por actos de pedofilia.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más