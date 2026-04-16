Uruguay cuenta con dos geoparques reconocidos por la UNESCO, el primero fue Grutas del Palacio y ahora Manantiales Serranos. Aurora Fernández es la directora de Ambiente de la Intendencia del Departamento de Lavalleja, donde se encuentra este paraíso de 2.000 kilómetros cuadrados, clave para el abastecimiento de agua y para la memoria del planeta.

“En realidad, Manantiales Serranos tiene este nombre porque aquí se encuentran las nacientes de dos grandes cuencas: la cuenca del río Santa Lucía, que es uno de los ríos más importantes que tenemos y que alimenta de agua potable a más del 60% de la población del Uruguay, y también la cuenca de la laguna Merín”, explica.

Sequías repetidas

“Y además también es una referencia geológica a la formación del Océano Atlántico. En algunos de los geositios, se marca la separación de Pangea y el nacimiento del Océano Atlántico. Entonces venimos con una historia de reconocimiento del agua en todas sus formas en este territorio”, añade.

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Viviana Pricho, directora de Turismo de la Intendencia de Lavalleja, señala que “es un llamado justamente a eso, a la geoconservación, y esta crisis hídrica que cada vez se repite más seguido y que está golpeando en este caso particular a Uruguay”.

En 2023, el 60% de la población de Uruguay sufrió las consecuencias de la sequía, pero sobre todo los habitantes de la capital Montevideo, forzados a consumir el agua dulce mezclada con sal que venía del Río de la Plata.

Un llamado a Argentina

Aurora Fernández espera precisamente que ese reconocimiento de la UNESCO tenga efectos del otro lado del río, que anime a sus vecinos argentinos a luchar contra el escepticismo de Javier Milei, quien niega el cambio climático y quien busca con su polémica Ley de Glaciares que las mineras usen el agua de las cuencas congeladas.

“Nos pone en el compromiso, en nuestra América del Sur, en ser ejemplo de trabajo, en la conservación y en la valorización del agua como un recurso vital para la vida. Y ojalá seamos un buen ejemplo para que nuestros hermanos argentinos cambien un poco este rumbo de escepticismo con respecto al cambio climático y se den cuenta de que la ciencia nos llama a trabajar fuertemente. El geoparque tiene este elemento, de ayudarnos a promover la investigación científica como parte de las tareas de geoconservación”, analiza.

Con el reconocimiento de la UNESCO, Manantiales Serranos busca traer un turismo interesado en la historia de la formación del planeta y su conservación.

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