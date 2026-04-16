La policía turca ha bloqueado 940 cuentas de redes sociales, ha ordenado el cierre de 93 canales de Telegram y ha emitido órdenes de detención contra 83 personas acusadas de promover o exaltar los ataques con armas de fuego en dos escuelas del sur de Turquía.

"Se han emitido órdenes de detención contra 83 personas que realizaron publicaciones y actividades que hacen apología de delitos y delincuentes, afectando negativamente el orden público, y se han iniciado acciones legales contra ellas", indicó la policía en un comunicado.

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El país está consternado por los tiroteos sufridos en dos escuelas en dos días consecutivos, algo para nada habitual en este país euroasiático. El martes, un exalumno de un liceo de la localidad de Siverek penetró armado con una escopeta e hirió a 16 estudiantes y profesores antes de quitarse la vida. Al día siguiente, en la localidad de Kahramanmaras, un adolescente de 14 años perpetró una masacre en su escuela de enseñanza media, matando a ocho niños y un profesor e hiriendo a una veintena. Posteriormente se suicidó.

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De acuerdo con la Policía turca, el autor de la matanza de Kahramanmaras, un adolescente de 14 años, "usaba en su perfil de WhatsApp una imagen que hacía referencia a Elliot Rodger, quien perpetró un atentado en Estados Unidos".

Los debates se han centrado en los perniciosos efectos de las redes sociales en los adolescentes, en un momento en que Turquía, como otros países europeos, debate la prohibición del uso de estos medios a menores de 15 años.

Sin embargo, no se está hablando tanto de algo de lo que varias organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo alertando: la proliferación de armas con y sin licencia en el país. De hecho, el autor de la segunda masacre entró en la escuela con cinco pistolas y siete cargadores que tenía en casa su padre, un inspector de policía retirado que ha sido detenido.

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