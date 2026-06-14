Informe de Yohann Le Coz

Donald Trump ha convertido el Mundial de fútbol de Norteamérica en un evento que durante mucho tiempo ha girado en torno a su persona. El presidente estadounidense ha aprovechado la organización del evento para tejer relaciones de poder con la FIFA y, en particular, con su presidente, Gianni Infantino, hasta el punto de que este último le otorgó a Trump, en diciembre de 2025, el Premio de la Paz de la FIFA. Sin embargo, hay un evento deportivo que quizá entusiasme aún más al multimillonario, y que tiene lugar tres días después del inicio del Mundial: la UFC, principal organizador de combates de artes marciales mixtas, se instala en el césped de la Casa Blanca para una velada de combates sin precedentes.

Seis combates en una jaula octogonal, instalada en el Jardín Sur de la famosa residencia presidencial de Washington, en los que participará el francés Ciryl Gane, que se enfrentará al brasileño Alex Pereira. Aunque los enfrentamientos prometen ser de altísimo nivel, con la presencia de Ilia Topuria, considerado por muchos el mejor peleador del mundo en la actualidad, no será solo una cuestión deportiva.

Aunque el evento se promociona como parte de las celebraciones del 250 aniversario de los Estados Unidos, la fecha oficial es el 4 de julio, coincide sobre todo con el 80 cumpleaños de Donald Trump, nacido un 14 de junio. La UFC suele organizar sus combates los sábados, pero en esta ocasión se han trasladado al domingo para que la fecha coincida con el cumpleaños del presidente estadounidense.

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Así, podrá soplar sus 80 velas mientras ve los combates, rodeado de unos cuantos miles de invitados cuidadosamente seleccionados por él mismo y por algunos dirigentes de la UFC, además de varios miles de militares a los que se les habrá ofrecido un asiento en el césped, cerca de la jaula. Por otra parte, estos miembros del ejército estadounidense serán seleccionados según criterios de altura y peso, para no dar una imagen de un ejército en baja forma el día del cumpleaños presidencial, en plena guerra contra Irán.

Donald Trump y Dana White en plena conversación entre dos rounds de un combate de UFC, en abril de 2026.

La UFC al servicio de Trump, Trump al servicio de la UFC

En realidad, la organización del evento se parece mucho a un intercambio de favores. Dana White, el director de la UFC, participó activamente en la campaña victoriosa de Trump, apareciendo en varios de sus mítines para alabar al presidente republicano. También se ha podido ver a Trump acudir en numerosas ocasiones a combates de la UFC y aprovechar la ocasión para aprovechar el protagonismo de luchadores muy populares y reforzar su imagen entre los jóvenes estadounidenses, grandes aficionados al MMA (Artes Marciales Mixtas).

A mediados de noviembre de 2024, durante el UFC 309 celebrado en el Madison Square Garden unas semanas después de la segunda elección de Trump como presidente, este último se pavoneó por el recinto neoyorquino, entre los vítores de la multitud que coreaba "USA, USA, USA", acompañado de Elon Musk y algunos de sus lugartenientes, hoy miembros de su administración. Ese mismo día, entre dos combates, Trump le susurró a Dana White que sería una buena idea llevar la UFC a la Casa Blanca.

Ideal para la estrategia de la UFC

Ha tardado un año y medio en hacerse realidad, pero ya está hecho. La UFC ha corrido con todos los gastos para instalar una estructura gigante y una jaula perfectamente plana sobre un césped en pendiente, todo ello frente a uno de los recintos más seguros del mundo. Un coste de 60 millones de dólares asumido íntegramente por la empresa, que organiza el evento con pérdidas pero espera beneficios económicos a medio plazo. En particular, llegando, a través del evento, a un público más amplio que su base habitual de aficionados.

Una política de expansión en plena aceleración desde la emisión de la UFC en Paramount en Estados Unidos, lo que hace que los espectáculos de la organización sean mucho más accesibles para los estadounidenses, tras la compra de los derechos de retransmisión por más de 7.000 millones de dólares en 2025.

Paramount es propiedad del estudio Skydance, dirigido por David Ellison, ferviente partidario de Trump. Y para cerrar el círculo, el HuffPost reveló que Donald Trump había invertido entre 15.000 y 50.000 dólares en marzo en acciones de T.K.O., la empresa madre de la UFC.

Con este evento organizado en parte para él y en parte por él, Trump debería recibir una mejor acogida que en la final de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, en la que fue abucheado. La velada tendrá, como mínimo, el efecto de un baño de masas, en un momento en el que su índice de popularidad es especialmente bajo en Estados Unidos.

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