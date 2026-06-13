"Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial", expresó el mandatario en un acto público para la entrega de obras viales en la localidad costera de El Empalme (suroeste) el jueves pasado.

"De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%", agregó Noboa en medio de aplausos de pobladores. La medida estará en vigencia hasta el 19 de julio, cuando concluirá la Copa del Mundo.

Esto "ayuda mucho al emprendimiento local, ya que recién pasamos por un toque de queda donde se demostró que los negocios de bares y todo eso bajaron" sus ventas, comentó a la agencia de noticias francesa AFP Gustavo Montenegro, un estudiante universitario de 19 años.

Luciendo la camiseta amarilla de la Tricolor, que hará su debut este domingo ante Costa de Marfil, el gobernante dijo que "todo el mundo ya está, en su cabeza, más (en) el fútbol que en cualquier cosa y es normal, este es un país futbolero, este es un país que le gusta estar con amigos, con familiares, viendo los partidos".

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"Nosotros vamos de parte del gobierno también a dar un apoyo extra durante el Mundial" con la eliminación temporal de impuestos a las bebidas de moderación, entre ellas el vino, dijo el mandatario.

Debut ante Costa de Marfil este domingo

Ecuador llega al mundial invicto en los últimos 19 partidos, tras ser una de las grandes revelaciones de la Conmebol, en la que se clasificó segundo tras los vigentes campeones del mundo, los argentinos.

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan en un duelo inédito a las 19.00 hora local (23.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (EE.UU.) con capacidad para casi 70.000 espectadores. (AFP)

El ecuatoriano Moisés Caicedo entra en un tackle contra el paraguayo Andrés Cubas durante un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, el jueves 10 de octubre de 2024. (Foto AP/Dolores Ochoa, archivo)

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