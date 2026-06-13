El funeral se celebra casi cinco meses después de la muerte del líder supremo iraní, el primer día de la guerra en Oriente Medio. Alí Jamenei será enterrado el 9 de julio en la ciudad de Machhad, en el noreste del país, según informó el sábado 13 de junio la televisión estatal.

Asesinado el 28 de febrero en los ataques israelo estadounidenses contra su residencia en Teherán, el líder espiritual de los Guardianes de la Revolución dirigió Irán durante 37 años.

Pocos días después, su hijo fue nombrado para sucederle. Sin embargo, desde que ocupa el cargo de líder supremo, Mojtaba Jamenei nunca ha aparecido en público y sólo se expresa a través de comunicados que se le atribuyen.

El funeral de Alí Jamenei estaba previsto inicialmente para marzo, pero se pospuso debido a la guerra.

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Según la cadena, se celebrará durante seis días a partir del 4 de julio, en la capital, Teherán, así como en las ciudades santas de Qom, en el norte de Irán, y Machhad, de donde era originario. (AFP)

El ayatolá Alí Jamenei (a la derecha) sucedió al ayatolá Ruhollah Jomeini (en la foto) como líder supremo de Irán en 1989.

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