¿Aprobarán los Veintisiete el acuerdo con los países del Mercosur? El tratado de libre comercio, negociado durante más de 25 años entre los europeos, por un lado, y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por otro, se ha colado este jueves 18 de diciembre en la agenda del Consejo Europeo en Bruselas, aunque no figuraba en el orden del día. En principio, debía ser sometido a votación por los Veintisiete antes de una hipotética firma el sábado en Brasil por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Los agricultores belgas y franceses se manifestaron el miércoles en torno al aeropuerto de Bierset, cerca de Lieja, lugar de reunión simbólico, ya que este aeropuerto es un centro logístico y podría convertirse en la puerta de entrada de las importaciones agrícolas sudamericanas.

Se esperan entre 8.000 y 15.000 personas

Este preludio hace presagiar una movilización a la altura de las expectativas de los sindicatos agrícolas este jueves en Bruselas, al margen de la cumbre de la UE. Los convoyes de tractores comenzaron a converger durante la noche hacia la capital belga, procedentes en particular de los Países Bajos, lugar de fuerte movilización campesina desde hace varios años, pero también del norte de Francia. Los agricultores franceses comenzaron a reunirse el miércoles, según nuestro corresponsal en Bruselas, Pierre Benazet.

La dermatosis nodular, que ha sumido a la ganadería francesa en una grave crisis en los últimos diez días, debería contribuir al éxito de la movilización en Bruselas. Los sindicatos agrícolas esperan entre 8.000 y 15.000 personas en la capital belga este jueves, y las concentraciones comenzarán a última hora de la mañana, con la llegada a las ventanas del Parlamento Europeo por la tarde.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La votación de los Veintisiete a favor del tratado con Mercosur parece cada vez menos segura.

En este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el jueves en Bruselas que su país no apoyará el acuerdo comercial.

"Quiero decirle a nuestros agricultores, que manifiestan con claridad la posición francesa desde el inicio: consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse", declaró Macron a periodistas antes de una cumbre de la UE.

Adelantó que Francia se opondrá a cualquier "intento de forzar" la adopción del pacto comercial con el bloque suramericano.

Por su parte, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, estimó al llegar a Bruselas "que sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur, una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado".

Son muchos los que dentro de la UE cuentan con este acuerdo, como los profesionales del sector vitivinícola italiano. Para Nicola Tinelli, responsable de la Unión Italiana del Vino (UIV), el acuerdo UE-Mercosur representa un avance importante para garantizar las protecciones necesarias a la agricultura europea frente a la competencia china y los aranceles aduaneros de Estados Unidos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más