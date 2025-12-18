Muchos se han quedado como el protagonista del cuadro. "El desesperado" del pintor francés Gustave Courbet (1819 – 1877) es ahora propiedad de los museos de Catar. Parece un mal chiste, pero no. Francia dejó ir este sensacional autorretrato, una de las obras más increíbles de Courbet.

Este óleo sobre lienzo muestra al pintor con una expresión de asombro, las manos en la cabeza y los ojos muy abiertos. Es también una de las referencias del primer plano en pintura y de las obras más emblemáticas del realismo francés, un estilo que pretendía representar la realidad con precisión y sin artificios.

Este cuadro había estado siempre en manos de una familia francesa. Pero a la muerte de su propietaria, Monique Cugnier-Cusenier, quien no tenía descendientes, fue adquirido por Catar, en una operación por lo demás opaca. La ley permite que el Estado francés sea comprador prioritario en caso de venta de una obra patrimonial. Pero para “El desesperado”, las autoridades francesas no se opusieron a la adquisición de la obra por parte de Catar, por un monto de 50 millones de euros.

La obra podrá verse durante los próximos cinco años en el Museo de Orsay, en París, tras lo cual integrará las colecciones del Art Mill Museum, un nuevo mega centro dedicado al arte moderno, en construcción en la ciudad de Doha.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más