De nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.

Día clave hoy en Bruselas. Los líderes europeos se reúnen en una cumbre para decidir la financiación de Ucrania, que puede quedarse sin dinero para finales de marzo.

La opción principal es el uso de activos rusos congelados, un total de 210.000 millones de euros. La otra opción es la emisión de deuda conjunta.

El principal escollo para utilizar los activos rusos es Bélgica, donde se encuentra la mayoría de este dinero, en una institución financiera. El primer ministro belga, Bart de Wever, lo dejó claro hoy, asegurando que el país mantiene sus dudas.

Especialmente, teme que Rusia emprenda acciones legales que afecten a Bélgica, pero también al conjunto de la economía europea.

La Comisión Europea ha prometido garantías y que los países compartirán todo el riesgo, para que Bélgica no sea la única expuesta ante un tribunal, pero esto sigue sin convencer al gobierno.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha prometido que debe encontrarse una solución, sea cual sea. La imagen europea puede verse claramente dañada si no se llega a ningún acuerdo, más aún después de que en los últimos días se haya convertido en blanco de los ataques de Donald Trump, que considera al bloque como “débil”.

Este no es el único asunto que mantendrá la tensión, cuando quedan apenas 48h para la firma del acuerdo con Mercosur. A estas horas sigue sin estar claro si será posible. Se espera que varios líderes debatan la cuestión.

