Nuevas conversaciones entre Ucrania y Rusia están programadas para el martes 10 de noviembre en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos. Si Donald Trump predijo un "acuerdo muy grande" que podría "abarcar toda Europa", ¿qué deberíamos esperar realmente de estas discusiones?

En esta fase, la respuesta parece muy difícil de dar. Las primeras negociaciones organizadas en este formato desde febrero pasado, las anteriores —que tuvieron lugar en Ginebra— no condujeron a ningún avance real. En cuanto al equilibrio de poder sobre el terreno, apenas ha cambiado: aunque el frente no se ha movido mucho, es probable que ahora permanezca congelado a medida que se acerque el invierno. Y mientras Ucrania está bajo intensos bombardeos, especialmente en su infraestructura energética, Rusia sufre grandes pérdidas, mientras su economía está en mal estado.

Estados Unidos más cerca de Rusia

En esta guerra de desgaste, la diplomacia parece estar recuperando sus derechos con un reciente avance: la tregua de una semana —supervisada por los estadounidenses— que permitió evacuar a los ucranianos de la ciudad de Olechki, ocupada por Rusia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La única novedad desde las conversaciones de Ginebra a principios de año es quizás que Donald Trump, con prisas por asegurar un acuerdo de paz, se ha acercado un poco más a Moscú. Derrotado en las elecciones legislativas de mitad de mandato, el presidente estadounidense podría querer obtener resultados antes de la renovación efectiva del Congreso a principios de enero, y visto desde Moscú, esto es una ventana de oportunidad, subraya nuestro corresponsal, Thomas de Saint-Léger.

Además, Rusia está satisfecha con el tema de las discusiones tal como es presentado por Estados Unidos, es decir, la búsqueda de un acuerdo para una arquitectura de paz europea y garantías de seguridad que vayan más allá del conflicto ucraniano. Es una demanda de larga data de Moscú, que quiere que la OTAN se mantenga alejada de sus fronteras, y en la delegación enviada por Vladimir Putin, cabe destacar la presencia de Serguéi Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores encargado del desarme y la estabilidad estratégica.

Y aunque los negociadores sin duda se enfrenten a puntos conflictivos persistentes, también se siente que todas las partes parecen estar de acuerdo en el interés de encontrar una solución rápida a este conflicto que dura desde hace casi cinco años.

Derecho a veto indirecto

Del lado europeo, aunque Francia, Alemania y el Reino Unido han enviado delegaciones a Oriente Medio, no se espera que participen directamente en las negociaciones, ya que según el Kremlin, estas conversaciones en la capital emiratí deben seguir siendo tripartitas.

"Hasta ahora, los rusos siempre han querido mantener a los europeos fuera de estas discusiones, que probablemente consideran más fáciles con Donald Trump", confirma Ulrich Bounat, analista de geoestrategia e investigador asociado en el think tank sobre Europa Central y del Este, Euro Creative.

Pero "en ciertos asuntos, si los europeos no dan su aprobación, no ocurre nada en cuanto a levantar sanciones o reconectar el mundo bancario ruso internacionalmente, en particular a través del sistema Swift. Vimos esto con el 'acuerdo' de Anchorage el año pasado, donde rusos y estadounidenses de alguna manera negociaron el destino del Donbás sin pedir la opinión de los ucranianos: bueno, no pasó nada porque Kiev simplemente dijo 'no'. Por tanto, los europeos siempre tienen una especie de derecho indirecto de veto si los acuerdos les resultan demasiado desfavorables", prosigue.

Los europeos siempre han insistido en que nada que les concierne puede decidirse sin ellos y temen que Ucrania se vea forzada a un acuerdo desfavorable, recuerda nuestro corresponsal en Bruselas, Pierre Benazet. "El presidente Zelenski ha solicitado el apoyo de sus socios europeos para las negociaciones de paz", dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. "Y, por supuesto, le estamos dando este apoyo. Pero también quiero dejar muy claro este punto: no pueden tener lugar discusiones significativas sobre la arquitectura de seguridad europea hasta que se alcance un alto el fuego en Ucrania, y estas discusiones tendrán que llevarse a cabo en un marco adecuado, en particular con aliados de la OTAN y Estados miembros de la UE", recalcó.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más